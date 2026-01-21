Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Извор:
Бивши кошаркаш Партизана Брајан Ангола потписао је уговор са екипом Асвела и тако ће заиграти у Евролиги.
Он се није прославио баш у црно-бијелом дресу, гдје је стигао у деликатном тренутку, док ће сада покушати да се покаже у најјачем клупском европском такмичењу.
Брајан Ангола је стигао у Партизан у фебруару 2020. године када је клуб водио Андреа Тринкијери, али је потом услиједила пандемија коронавируса, послије чега се Ангола вратио, али му Шћепановић није дао адекватну шансу и он је напустио клуб.
Послије Партизана је лутао доста, играо је за Ирони Нес Иону, АЕК из Атине, Галатасарај, Каршијаку, Хапоел Тел Авив, Турк Телеком и Гран Канарију, из које и стиже у Евролигу.
Ангола је имао просјек од девет поена у АЦБ лиги, док је у ФИБА Лиги шампиона био бољи јер је на шест утакмица имао 13.2 поена по утакмици.
Свакако, по први пут у каријери ће Ангола имати прилику да заигра у Евролиги.
