Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Извор:

Телеграф

21.01.2026

20:14

Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги
Фото: Pexels

Бивши кошаркаш Партизана Брајан Ангола потписао је уговор са екипом Асвела и тако ће заиграти у Евролиги.

Он се није прославио баш у црно-бијелом дресу, гдје је стигао у деликатном тренутку, док ће сада покушати да се покаже у најјачем клупском европском такмичењу.

Брајан Ангола је стигао у Партизан у фебруару 2020. године када је клуб водио Андреа Тринкијери, али је потом услиједила пандемија коронавируса, послије чега се Ангола вратио, али му Шћепановић није дао адекватну шансу и он је напустио клуб.

Послије Партизана је лутао доста, играо је за Ирони Нес Иону, АЕК из Атине, Галатасарај, Каршијаку, Хапоел Тел Авив, Турк Телеком и Гран Канарију, из које и стиже у Евролигу.

Ангола је имао просјек од девет поена у АЦБ лиги, док је у ФИБА Лиги шампиона био бољи јер је на шест утакмица имао 13.2 поена по утакмици.

Свакако, по први пут у каријери ће Ангола имати прилику да заигра у Евролиги.

КК Партизан

Евролига

21

22

Централне вијести, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

