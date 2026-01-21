Logo
Лос Анђелес Клиперси трејдују Богдана Богдановића?

21.01.2026

20:11

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Капитен српске репрезентације Богдан Богдановић ускоро би требало да промијени средину!

Како јавља НБА репортер Еван Сајдери, Лос Анђелес Клиперси су одлучили да ставе капитена Србије на трејд листу.

Богдан Богдановић ове сезоне има најслабију минутажу од доласка у НБА лигу, муче га и повреде и то је такође велики разлог што га дуго није било на паркету, а Клиперси желе да ојачају тим и да имају више играча за ротацију, па је избор пао да Богдановић буде на листи за трејд.

Он има уговор од 16 милиона долара по години, који истиче на крају сезоне, уз опцију да га тим продужи и за сезону 26/27.

Крај за трејдове је пети фебруар, па ће до тада Клиперси моћи да послушају понуде других тимова.

Богдан Богдановић

НБА

Коментари (0)
