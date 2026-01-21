Лос Анђелес Клиперси трејдују Богдана Богдановића?

21.01.2026
20:11
Коментари:0
Капитен српске репрезентације Богдан Богдановић ускоро би требало да промијени средину!
Како јавља НБА репортер Еван Сајдери, Лос Анђелес Клиперси су одлучили да ставе капитена Србије на трејд листу.
Богдан Богдановић ове сезоне има најслабију минутажу од доласка у НБА лигу, муче га и повреде и то је такође велики разлог што га дуго није било на паркету, а Клиперси желе да ојачају тим и да имају више играча за ротацију, па је избор пао да Богдановић буде на листи за трејд.
The Clippers are open to moving Bogdan Bogdanovic for an impact rotational upgrade.— Evan Sidery (@esidery) January 21, 2026
Bogdanovic is on a $16 million expiring contract, which includes a team option for 2026-27.
Los Angeles aims to be buyers at the deadline to continue salvaging their slow start to the season. pic.twitter.com/KiSn4yQVba
Он има уговор од 16 милиона долара по години, који истиче на крају сезоне, уз опцију да га тим продужи и за сезону 26/27.
Крај за трејдове је пети фебруар, па ће до тада Клиперси моћи да послушају понуде других тимова.
