Србија и Италија у полуфиналу, ево када се игра

Ватерполисти Србије играју против Италије полуфинале Европског првенства у ватерполу у петак од 20:30 часова.
Италијани су у напетом мечу славили против Хрватске са 13:10.
Хрвати су повели у првој четвртини са 4:2, али су у другој четвртини доживјели дебакл. Нису успјели постићи ниједан гол, а са друге стране, Италија је успјела изједначити резултат.
У трећој четвртини игра је била изједначена са по три гола на обје стране. У посљедњој четвртини обје екипе улазе опрезно. Италија стиже до предности након два минута, а за исто толико поново одговарају Хрвати. Добром игром Италијани одлазе на +2 и воде на два минута до краја са 10:8. Иако су Хрвати успјели да одговоре, Италијани су одржали разлику до краја и славили са 13:10.
Полуфиналне утакмице Европског првенства су на програму у петак. Прво ће се у базену наћи селекције Грчке и Мађарске (17 часова), а од 20.30 часова Србија игра са Италијом.
Мечеви за треће мјесто и финале играће се у недјељу у истим терминима као полуфинални дуели.
Италијани су љетос надиграли изабранике Уроша Стевановића у посљедњем мечу у групној фази Свјетског првенства послије петераца, док са Хрватском памтимо посљедњи дуел и тријумф у финалу Олимпијских игара у Паризу 2024. године – 13:11.
