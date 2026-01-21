Logo
Large banner

Србија и Италија у полуфиналу, ево када се игра

Извор:

АТВ

21.01.2026

19:24

Коментари:

0
с ким игра србија ватерполо и кад игра србија ватерполо србија италија ватерполо
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Ватерполисти Србије играју против Италије полуфинале Европског првенства у ватерполу у петак од 20:30 часова.

Италијани су у напетом мечу славили против Хрватске са 13:10.

Хрвати су повели у првој четвртини са 4:2, али су у другој четвртини доживјели дебакл. Нису успјели постићи ниједан гол, а са друге стране, Италија је успјела изједначити резултат.

У трећој четвртини игра је била изједначена са по три гола на обје стране. У посљедњој четвртини обје екипе улазе опрезно. Италија стиже до предности након два минута, а за исто толико поново одговарају Хрвати. Добром игром Италијани одлазе на +2 и воде на два минута до краја са 10:8. Иако су Хрвати успјели да одговоре, Италијани су одржали разлику до краја и славили са 13:10.

Полуфиналне утакмице Европског првенства су на програму у петак. Прво ће се у базену наћи селекције Грчке и Мађарске (17 часова), а од 20.30 часова Србија игра са Италијом.

Мечеви за треће мјесто и финале играће се у недјељу у истим терминима као полуфинални дуели.

Претходни дуели

Италијани су љетос надиграли изабранике Уроша Стевановића у посљедњем мечу у групној фази Свјетског првенства послије петераца, док са Хрватском памтимо посљедњи дуел и тријумф у финалу Олимпијских игара у Паризу 2024. године – 13:11.

Подијели:

Тагови:

Ватерполо Србија 2026

ватерполо Србија

Ватерполо 2026

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

Тенис

Ђоковићева порука ватерполистима и рукометашима

2 д

1
Србија - Мађарска

Остали спортови

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

2 д

0
Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Остали спортови

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

2 д

0
Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Остали спортови

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

2 д

1

Више из рубрике

Ватерполо

Остали спортови

Познато кад ватерполисти Србије играју полуфинале

6 ч

1
Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

Остали спортови

Савић: Србији желим сву срећу, нека сломе ногу

22 ч

0
Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

Остали спортови

Србија се распала у финишу, Црна Гора преокретом до побједе

23 ч

0
Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

Остали спортови

Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Централне вијести, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner