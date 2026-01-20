Logo
Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

20.01.2026

20:33

Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Мађарска ватерполо репрезентација пласирала се у полуфинале Европског првенства у Београду, након што је у директном окршају за друго мјесто у групи Е побиједила актуелног европског првака Шпанију бољим извођењем петераца 15:14. У регуларном дијелу сусрета било је 11:11.

Утакмица је била изједначена, а Мађарска је водила и прије извођења петераца, али Шпанци су у посљедњим секундама изједначили.

Побједнички погодак у пенал-серији постигао је Фекете, а голман Вогел обранио два ударца.

Акос Наги постигао је три гола за Мађарску, док је Серги Кабанас забио четири за Шпанију.

Мађарска ће у полуфиналу играти против Грчке, док ће у другом полуфиналу снаге одмјерити Србија и побједник сусрета Хрватска – Италија.

