Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

20.01.2026
20:33
Коментари:0
Мађарска ватерполо репрезентација пласирала се у полуфинале Европског првенства у Београду, након што је у директном окршају за друго мјесто у групи Е побиједила актуелног европског првака Шпанију бољим извођењем петераца 15:14. У регуларном дијелу сусрета било је 11:11.
Утакмица је била изједначена, а Мађарска је водила и прије извођења петераца, али Шпанци су у посљедњим секундама изједначили.
Побједнички погодак у пенал-серији постигао је Фекете, а голман Вогел обранио два ударца.
Акос Наги постигао је три гола за Мађарску, док је Серги Кабанас забио четири за Шпанију.
Мађарска ће у полуфиналу играти против Грчке, док ће у другом полуфиналу снаге одмјерити Србија и побједник сусрета Хрватска – Италија.
