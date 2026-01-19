Спектакл у Београду: Грчка "потопила" Италију – шта то значи за Србију?

Извор:
Б92
19.01.2026
20:22
Ватерполисти Грчке пласирали су се у полуфинале Европског првенства.
Шампионат Европе за ватерполисте се одржава у Београду од 10. до 25. јануара, а репрезентација Србије је успјела да се домогне пласмана у полуфинале.
Тамо ће јој се придружила селекција Грчке која је побиједила Италију са 15:13 у понедјељак увече, а "паклени расплет" у тој групи ће ускоро бити свима јасно видљив.
Дакле, Грци су убједљивом побједом над Италијом успјели да обезбиједе прво мјесто и пласман у полуфинале, а видјећемо да ли ће Хрвати или Италијани ићи на мегдан Србији у том поменутом полуфиналу.
Што се самог меча, Грчка је од старта показала одлучност и самоувјереност и преко Агиропулоса и Какариса стижу до 2:0, а Италијани смањују на 2:1 преко Грате пред крај прве четвртине.
До полувремена су "Хелени" увећали предност, па су након поготка Агиропулоса са пет метара стигли до 6:4 пре одласка на "велики одмор".
Ни у трећој четвртини нису ствари биле много другачије. Одмах је Какарис повећао на 7:4, али је Балцарини смањио на 7:5, али су играчи са белим капицама одржавали +3 и након поготка Халивопулоса завршили трећи квартал са 10:7.
У четвртој дионици, Грци су рутински завршили посао.
Имали су и пет голова предности (послије гола Папанастасијуа било је 13:8), али су Италијани успјели да направе серију и изгубе пристојном разликом, 15:13.
Њима ће бити јако тешко у посљедњем колу, а с озбиром на то како ствари стоје или ће испасти са турнира или ће играти против Србије...
(б92)
