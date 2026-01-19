Logo
Спектакл у Београду: Грчка "потопила" Италију – шта то значи за Србију?

Извор:

Б92

19.01.2026

20:22

Ватерполо
Фото: Pixabay/kidsnewshu

Ватерполисти Грчке пласирали су се у полуфинале Европског првенства.

Шампионат Европе за ватерполисте се одржава у Београду од 10. до 25. јануара, а репрезентација Србије је успјела да се домогне пласмана у полуфинале.

Тамо ће јој се придружила селекција Грчке која је побиједила Италију са 15:13 у понедјељак увече, а "паклени расплет" у тој групи ће ускоро бити свима јасно видљив.

Рукометаши Србије

Остали спортови

Србија подбацила против Аустрије, све очи упрте у Шпанију

Дакле, Грци су убједљивом побједом над Италијом успјели да обезбиједе прво мјесто и пласман у полуфинале, а видјећемо да ли ће Хрвати или Италијани ићи на мегдан Србији у том поменутом полуфиналу.

Што се самог меча, Грчка је од старта показала одлучност и самоувјереност и преко Агиропулоса и Какариса стижу до 2:0, а Италијани смањују на 2:1 преко Грате пред крај прве четвртине.

До полувремена су "Хелени" увећали предност, па су након поготка Агиропулоса са пет метара стигли до 6:4 пре одласка на "велики одмор".

Игокеа Студентски центар

Кошарка

Побједа Студентског центра у Лакташима

Ни у трећој четвртини нису ствари биле много другачије. Одмах је Какарис повећао на 7:4, али је Балцарини смањио на 7:5, али су играчи са белим капицама одржавали +3 и након поготка Халивопулоса завршили трећи квартал са 10:7.

У четвртој дионици, Грци су рутински завршили посао.

Имали су и пет голова предности (послије гола Папанастасијуа било је 13:8), али су Италијани успјели да направе серију и изгубе пристојном разликом, 15:13.

Њима ће бити јако тешко у посљедњем колу, а с озбиром на то како ствари стоје или ће испасти са турнира или ће играти против Србије...

(б92)

