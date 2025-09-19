Сутра до 33 степена

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано и веома топло вријеме, уз дневну температуру ваздуха до 33 степена Целзијусова.

Јутро ће бити свјеже, понегдје уз ријеке с пролазном маглом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће претежно сунчано и врло топло, понегдје и вруће уз пролазну облачност у Крајини у послијеподневним и вечерњим часовима.

Јутарња температура ваздуха од девет до 14, у вишим предјелима на истоку од четири степена, а дневна од 28 до 33 степена Целзијусова.

Дуваће слаб до умјерен и промјенљив вјетар.