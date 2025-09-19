Logo

АМС Српске поставио камере на још једном граничном прелазу

19.09.2025

Visegrad Granicni prelaz
Фото: АМС Републике Српске

Ауто-мото савез Републике Српске поставио је камере на граничном прелазу Вардиште/Котроман, па од сада сви учесници у саобраћају могу благовремено, у сваком тренутку да испрате стање саобраћаја и евентуалне гужве на овом прелазу, како на улазу, тако и на излазу из Републике Српске, наведено је на сајту АМС-а Српске.

"Потреба за постављањем камера на граничном прелазу код Вишеграда, осим тога што је један од фреквентијих прелаза, настала је због великог броја позива и упита на број 1285 у Информативно-диспечерском центру АМС од стране грађана Српске и Србије“, навели су у објави.

kreditna kartica

Економија

За ово све више грађана диже кредит

Иначе, гранични прелаз Вардиште/Котроман налази се 19 километара (15 километара ваздушне линије) источно од Вишеграда на граници између БиХ и Републике Србије. Представља међународни прелаз за промет путника и робе, а прије неколико година је реновиран и као такав је у пуној функцији од 2020. године.

Албански парламент-19092025

Регион

Хаос у албанском парламенту због АИ министарке

Подсјећамо, грађани могу да испрате стање саобраћаја на још 15 граничних прелаза путем АМС камера на интернет страници www.ams-rs.com, односно на прелазима: Градишка, Рача, Брод, Свилај, Шамац, Павловића Мост, Шепак, Каракај, Доња Градина, Козарска Дубица, Зупци, Нови Град, Костајница, Клобук, Хум.

