Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

Независне

19.09.2025

07:06

Фото: АТВ

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја (ЗОБС) на путевима у БиХ, који предвиђа строге казне за бахате возаче, биће разматран по хитној процедури.

То је потврдио посланик у Представничком дому парламента БиХ Саша Магазиновић, који је заједно са послаником Јасмином Имамовићем предлагач овог законског рјешења.

Према ријечима Магазиновића, након што Представнички дом није донио одлуку о процедури у првом кругу гласања, Колегијум дома, тј. предсједавајући Маринко Чавара и замјеници Дарко Бабаљ и Денис Звиздић, усагласили су се да на наредној сједници закон који дефинише бахату вожњу и жестоко кажњава бахате возаче буде разматран у хитној процедури. То, појаснио је Магазиновић, значи да слиједи гласање о закону без интервенција на текст.

"Захваљујем члановима Колегија који су у случају овог закона направили изузетак у односу на уобичајени процес усаглашавања гдје се коначна одлука најчешће препушта Представничком дому. Доносећи овакву одлуку Звиздић, Бабаљ и Чавара су дали примјер другима, демонстрирали своју одговорност, убрзали процес усвајања закона, али и показали разумијевање важности увођења репресивних мјера за оне који својим бахатим понашањем на цестама угрожавају бројне животе", навео је Магазиновић.

policija njemacka

Свијет

У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација

Како је додао, сваки дан свједочимо трагичним посљедицама бахате вожње, а "наша је дужност учинити све што можемо да потенцијалне убице за воланом склонимо са цесте".

"Жестоке финансијске казне, одузимање возила, кажњавање оних који одбију тест на наркотике, могућност привођења и задржавања, превентивне мјере за повећање сигурности учесника у саобраћају итд. само су неке од мјера у закону. Крајње је вријеме за озбиљну борбу против бахатих возача", поручио је Магазиновић.

Према овом законском рјешењу ако полиција улови возача у бахатој вожњи те утврди да се тако понашао још једном уназад двије године - одузима му возило, пишу "Независне новине".

Обијесна вожња је, како је наведено, поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, приликом које возач не показује обзир према безбједности у саобраћају, односно озбиљно је нарушава.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Угоститељ из БиХ осуђен у Швајцарској: У свом локалу продавао дрогу

Под обијесном вожњом сматра се и када возач у размаку од 20 минута два или више пута прође кроз црвено, али и вожња у насељу брзином већом за 40 км/х изнад највеће дозвољене, односно ван насеља брзином већом за 60 км/х.

Обијесном вожњом, како је планирано, сматра се и кад возач претекне колону возила, прелазећи или се крећући по пуној линији, али и кад вози са концентрацијом алкохола већом од 1,50 г/кг, или под утицајем наркотика или других психоактивних супстанци.

zemljotres potres

Свијет

Након страховитог земљотреса стигло упозорење на цунами

"Овлаштено лице привремено ће одузети возило од возача на лицу мјеста гдје је затечен у обијесној вожњи, ако се утврди да је ријеч о возачу који је у претходне двије године већ једном кажњен за обијесну вожњу", стоји у предложеним измјенама ЗОБС-а.

До доношења правоснажног судског рјешења, како је предвиђено, привремено одузето возило чува се на простору који одреди полиција. Прописане су и казне...

"Од 2.000 до 3.000 КМ биће кажњен возач који крајњом непажњом озбиљно нарушава безбједност других учесника у саобраћају на начин да се његово поступање карактерише као обијесна вожња. Возачу ће се уз новчану казну изрећи и забрана вожње од шест мјесеци и два казнена бода", наведено је у приједлогу.

Али ни то није све: ако усљед бахате вожње дође до удеса, казна износи од 3.000 до 5.000 КМ, а возачу ће бити изречена и забрана вожње од девет мјесеци и добиће четири казнена бода.

У плану је и пооштравање казни за кориштење мобилног телефона и невезивање сигурносног појаса, а износиће од 200 до 400 марака. Ако је усљед тога изазвана несрећа, казна је од 400 до 2.000 КМ, а ту је и забрана вожње до пола године, као и два казнена бода.

