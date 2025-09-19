Жестоке казне за бахате возаче у хитној процедури

Извор:
Независне
19.09.2025
07:06
Коментари:0
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја (ЗОБС) на путевима у БиХ, који предвиђа строге казне за бахате возаче, биће разматран по хитној процедури.
То је потврдио посланик у Представничком дому парламента БиХ Саша Магазиновић, који је заједно са послаником Јасмином Имамовићем предлагач овог законског рјешења.
Према ријечима Магазиновића, након што Представнички дом није донио одлуку о процедури у првом кругу гласања, Колегијум дома, тј. предсједавајући Маринко Чавара и замјеници Дарко Бабаљ и Денис Звиздић, усагласили су се да на наредној сједници закон који дефинише бахату вожњу и жестоко кажњава бахате возаче буде разматран у хитној процедури. То, појаснио је Магазиновић, значи да слиједи гласање о закону без интервенција на текст.
"Захваљујем члановима Колегија који су у случају овог закона направили изузетак у односу на уобичајени процес усаглашавања гдје се коначна одлука најчешће препушта Представничком дому. Доносећи овакву одлуку Звиздић, Бабаљ и Чавара су дали примјер другима, демонстрирали своју одговорност, убрзали процес усвајања закона, али и показали разумијевање важности увођења репресивних мјера за оне који својим бахатим понашањем на цестама угрожавају бројне животе", навео је Магазиновић.
Свијет
У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација
Како је додао, сваки дан свједочимо трагичним посљедицама бахате вожње, а "наша је дужност учинити све што можемо да потенцијалне убице за воланом склонимо са цесте".
"Жестоке финансијске казне, одузимање возила, кажњавање оних који одбију тест на наркотике, могућност привођења и задржавања, превентивне мјере за повећање сигурности учесника у саобраћају итд. само су неке од мјера у закону. Крајње је вријеме за озбиљну борбу против бахатих возача", поручио је Магазиновић.
Према овом законском рјешењу ако полиција улови возача у бахатој вожњи те утврди да се тако понашао још једном уназад двије године - одузима му возило, пишу "Независне новине".
Обијесна вожња је, како је наведено, поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, приликом које возач не показује обзир према безбједности у саобраћају, односно озбиљно је нарушава.
Свијет
Угоститељ из БиХ осуђен у Швајцарској: У свом локалу продавао дрогу
Под обијесном вожњом сматра се и када возач у размаку од 20 минута два или више пута прође кроз црвено, али и вожња у насељу брзином већом за 40 км/х изнад највеће дозвољене, односно ван насеља брзином већом за 60 км/х.
Обијесном вожњом, како је планирано, сматра се и кад возач претекне колону возила, прелазећи или се крећући по пуној линији, али и кад вози са концентрацијом алкохола већом од 1,50 г/кг, или под утицајем наркотика или других психоактивних супстанци.
Свијет
Након страховитог земљотреса стигло упозорење на цунами
"Овлаштено лице привремено ће одузети возило од возача на лицу мјеста гдје је затечен у обијесној вожњи, ако се утврди да је ријеч о возачу који је у претходне двије године већ једном кажњен за обијесну вожњу", стоји у предложеним измјенама ЗОБС-а.
До доношења правоснажног судског рјешења, како је предвиђено, привремено одузето возило чува се на простору који одреди полиција. Прописане су и казне...
"Од 2.000 до 3.000 КМ биће кажњен возач који крајњом непажњом озбиљно нарушава безбједност других учесника у саобраћају на начин да се његово поступање карактерише као обијесна вожња. Возачу ће се уз новчану казну изрећи и забрана вожње од шест мјесеци и два казнена бода", наведено је у приједлогу.
Али ни то није све: ако усљед бахате вожње дође до удеса, казна износи од 3.000 до 5.000 КМ, а возачу ће бити изречена и забрана вожње од девет мјесеци и добиће четири казнена бода.
У плану је и пооштравање казни за кориштење мобилног телефона и невезивање сигурносног појаса, а износиће од 200 до 400 марака. Ако је усљед тога изазвана несрећа, казна је од 400 до 2.000 КМ, а ту је и забрана вожње до пола године, као и два казнена бода.
Друштво
3 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч5
Најновије
Најчитаније
10
24
10
23
10
21
10
16
10
15
Тренутно на програму