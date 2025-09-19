Logo

Ова три знака очекују велике промјене, пазите се

Информер

19.09.2025

06:59

Фото: Pixabay

Сезона Ваге почиње крајем септембра и траје до друге половине октобра, доносећи енергију равнотеже, мира и склада.

Овај период позитивно ће утицати на Ваге, Водолије и Близанце.

Ово је период када се више обраћа пажња на односе, заједништво и хармонију у свим аспектима живота.

Вага тражи правду, праведност и јасноћу, па се током овог времена често јавља потреба да се ствари поставе на своје мјесто, било да је ријеч о љубави, послу или пријатељствима

Спремност на компромис

Енергија Ваге инспирише људе да буду отворенији, дипломатичнији и спремнији на компромис, јер је циљ очување мира и љепоте у свакодневици.

Баланс

Ово је вријеме када умјетност и уживање у лијепим стварима долазе до изражаја, а самим тим и потреба да се живот уреди тако да буде пријатнији и лакши.

Сезона Ваге подстиче нас да пронађемо баланс између онога што желимо за себе и онога што дијелимо са другима, чиме нас учи да прави склад настаје тек када постоји међусобно разумијевање и поштовање.

(информер)

