Ова три знака очекују велике промјене, пазите се

Сезона Ваге почиње крајем септембра и траје до друге половине октобра, доносећи енергију равнотеже, мира и склада.
Овај период позитивно ће утицати на Ваге, Водолије и Близанце.
Ово је период када се више обраћа пажња на односе, заједништво и хармонију у свим аспектима живота.
Вага тражи правду, праведност и јасноћу, па се током овог времена често јавља потреба да се ствари поставе на своје мјесто, било да је ријеч о љубави, послу или пријатељствима
Спремност на компромис
Енергија Ваге инспирише људе да буду отворенији, дипломатичнији и спремнији на компромис, јер је циљ очување мира и љепоте у свакодневици.
Баланс
Ово је вријеме када умјетност и уживање у лијепим стварима долазе до изражаја, а самим тим и потреба да се живот уреди тако да буде пријатнији и лакши.
Сезона Ваге подстиче нас да пронађемо баланс између онога што желимо за себе и онога што дијелимо са другима, чиме нас учи да прави склад настаје тек када постоји међусобно разумијевање и поштовање.
