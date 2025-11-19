Logo
Узнемирујућа статистика: Свака трећа жена жртва насиља

СРНА

19.11.2025

22:26

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Фото: Unsplash

Једна од три жене широм свијета, што је око 840 милиона жена, доживјела је сексуално насиље или насиље од свог партнера, саопштила је Свјетска здравствена организација (СЗО).

"Број од 840 милиона жена широм свијета није се много промијенио од 2000. године", наводи се у саопштењу.

Током протеклих 12 мјесеци, 316 милиона жена доживјело је физичко или сексуално насиље од интимног партнера, од којих су 12,5 милиона адолесценти од 15 до 19 година.

Готово 263 милиона жена старијих од 15 година доживјело је сексуално насиље ван везе, а стручњаци упозоравају да се овај вид насиља недовољно пријављује "због стигме и страха".

Владимир Путин

Свијет

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

"Жене које живе у најмање развијеним, сукобима погођеним и климатски осјетљивим регионима суочавају се са највећим ризицима", истиче СЗО.

Стручњаци су додали да, упркос све већем броју доказа о ефикасним мјерама за спречавање насиља над женама, финансирање таквих иницијатива опада, док хуманитарне кризе, технолошке промјене и растућа социоекономска неједнакост додатно повећавају ризике за милионе жена и дјевојчица.

Насиље

