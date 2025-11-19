Logo
Сијарто: Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум

19.11.2025

21:04

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто оштро је критиковао одлуке Европске уније, оцјењујући да актуелна дешавања у Бриселу превазилазе сваки здрав разум.

Сијарто је ову изјаву дао осврћући се на, како је навео, серију корупцијских афера које су недавно потресле Украјину.

- Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум - поручио је Сијарто.

Он истиче да, иако се сазнало да је значајан дио финансијске помоћи завршио у рукама ратне мафије, Европска унија наставља да упућује новац Кијеву.

- Чак и након што је постало јасно да је дио новца европских пореских обвезника завршио у финансирању златних тоалета и друге луксузне робе за ратну мафију у Украјини, они и даље желе да пошаљу више од 100 милијарди евра Кијеву - нагласио је Сијарто.

