Logo
Large banner

Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

Извор:

Телеграф

19.11.2025

21:38

Коментари:

0
Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли
Фото: Pexels

Полиција у Херцег Новом поднијела је кривичну пријаву против двије особе због сумње да су држављанина Србије отели и злостављали.

М. Н. (41) из Никшића и Д. М. (39) из Котора терете се за кривично д‌јело противправно лишење слободе и кривично д‌јело злостављање, а које су починили на штету држављанина Републике Србије.

Сумња се да су М. Н. и Д. М. у уторак, 18. новембра, око 18.30 часова у Игалу, примијетили Србина како шета тротоаром док су они пролазили улицом у аутомобилу.

"Том приликом М.Н. је изашао из возила, пришао оштећеном и позвао га да уђе у њихово возило, уз обећања да ће му пронаћи посао. Оштећени је ушао у возило, након чега је Д.М. возило ставио у погон. Током вожње М.Н. је оштећеног на задњем сједишту возила држао рукама не дозвољавајући му да се помјери, односно удаљи, ограничавајући му слободу кретања истовремено задајући му ударце у пред‌јелу главе. Такође, ударце је оштећеном задао и осумњичени Д.М.", наводе из полиције.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Како се истиче, М. Н. је Србина стално питао око његовог боравка у Херцег Новом, на крају затраживши му и његов лични документ који је задржао.

Након тога, осумњичени су се зауставили, из возила извели оштећеног, задали му више удараца у пред‌јелу главе и тијела, како рукама тако и подесним средством, уз то му све вријеме упућујући питања везано за околности његовог боравка и кретања у том граду.

"Оштећени је овом приликом задобио тјелесне повреде констатоване у љекарском извјештају. Са цјелокупним догађајем упознат је тужилац у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом по чијем налогу је против оперативно интересантног лица М.Н. и њему блиског лица Д.М. поднијета кривична пријава због сумње да су извршили кривично д‌јело противправно лишење слободе и кривично д‌јело злостављање", наводе из полиције, пише Телеграф.рс.

Подијели:

Тагови:

otmica

мучење

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Република Српска

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

1 ч

0
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Србија

Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

1 ч

0
Hrvatska policija

Регион

Осам ухапшених у Хрватској због сексуалног злостављања дјеце

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Знакови Зодијака који су мајстори пасивне агресије

2 ч

0

Више из рубрике

Hrvatska policija

Регион

Осам ухапшених у Хрватској због сексуалног злостављања дјеце

2 ч

0
Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

Регион

Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција испитује двоје младих због пожара у Вјеснику

4 ч

0
Апокалиптичне сцене на улицама Будве, град под водом

Регион

Апокалиптичне сцене на улицама Будве, град под водом

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner