Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

Телеграф
19.11.2025
21:38
Полиција у Херцег Новом поднијела је кривичну пријаву против двије особе због сумње да су држављанина Србије отели и злостављали.
М. Н. (41) из Никшића и Д. М. (39) из Котора терете се за кривично дјело противправно лишење слободе и кривично дјело злостављање, а које су починили на штету држављанина Републике Србије.
Сумња се да су М. Н. и Д. М. у уторак, 18. новембра, око 18.30 часова у Игалу, примијетили Србина како шета тротоаром док су они пролазили улицом у аутомобилу.
"Том приликом М.Н. је изашао из возила, пришао оштећеном и позвао га да уђе у њихово возило, уз обећања да ће му пронаћи посао. Оштећени је ушао у возило, након чега је Д.М. возило ставио у погон. Током вожње М.Н. је оштећеног на задњем сједишту возила држао рукама не дозвољавајући му да се помјери, односно удаљи, ограничавајући му слободу кретања истовремено задајући му ударце у предјелу главе. Такође, ударце је оштећеном задао и осумњичени Д.М.", наводе из полиције.
Како се истиче, М. Н. је Србина стално питао око његовог боравка у Херцег Новом, на крају затраживши му и његов лични документ који је задржао.
Након тога, осумњичени су се зауставили, из возила извели оштећеног, задали му више удараца у предјелу главе и тијела, како рукама тако и подесним средством, уз то му све вријеме упућујући питања везано за околности његовог боравка и кретања у том граду.
"Оштећени је овом приликом задобио тјелесне повреде констатоване у љекарском извјештају. Са цјелокупним догађајем упознат је тужилац у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом по чијем налогу је против оперативно интересантног лица М.Н. и њему блиског лица Д.М. поднијета кривична пријава због сумње да су извршили кривично дјело противправно лишење слободе и кривично дјело злостављање", наводе из полиције, пише Телеграф.рс.
