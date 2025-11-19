Logo
Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

19.11.2025

20:55

Фото: СРНА

Православни храм Светог Николаја под Бијелом гором у Улцињу обијен је и оскрнављен, саопштила је Црквена општина Улцињ.

Овај немили догађај десио се синоћ.

Том приликом начињена је материјална штета на вратима, а у унутрашњости храма су разбацани богослужбени предмети и црквени инвентар.

Случај је пријављен полицији, која је изашла на лице мјеста и извршила увиђај.

Из Црквене општине Улцињ изражавају наду да ће починиоци овог гнусног дјела бити пронађени и правно процесуирани.

Улцињ

