Истрага у току: Оскрнављен православни храм у Улцињу

19.11.2025
20:55
Православни храм Светог Николаја под Бијелом гором у Улцињу обијен је и оскрнављен, саопштила је Црквена општина Улцињ.
Овај немили догађај десио се синоћ.
Том приликом начињена је материјална штета на вратима, а у унутрашњости храма су разбацани богослужбени предмети и црквени инвентар.
Случај је пријављен полицији, која је изашла на лице мјеста и извршила увиђај.
Из Црквене општине Улцињ изражавају наду да ће починиоци овог гнусног дјела бити пронађени и правно процесуирани.
