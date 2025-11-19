Logo
Large banner

Подстанари не желе изаћи из стана? Ово је једини легалан начин да их иселите, све друго је кривично д‌јело

Извор:

Вечерњи.хр

19.11.2025

08:17

Коментари:

0
Подстанари не желе изаћи из стана? Ово је једини легалан начин да их иселите, све друго је кривично д‌јело
Фото: АТВ

Темељ сваког здравог односа између најмодавца и најмопримца и једина стварна заштита за обје стране јесте квалитетан и законски утемељен уговор о најму стана. Усмени договори и пријатељска обећања на суду не вриједе ништа.

Сваки власник непокретности који је одлучио уновчити своје квадрате чуо је бар једну хорор причу о подстанарима који не плаћају кирију, уништавају имовину или једноставно одбијају да оду након истека уговора. Многи најмодавци у очају посежу за драстичним мјерама, попут мијењања брава или искључивања струје и воде, несвјесни да тиме чине кривично дјело и ризикују затворску казну. Закон је јасан: самовољно избацивање подстанара је противзаконито, а једини исправан пут, иако често дуг и мукотрпан, води кроз суд. Сваки други потез може власника од жртве претворити у прекршиоца, што потврђују и бројни случајеви из црне хронике гдје су власници станова извукли дебљи крај.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Ближи се Аранђеловдан: Ову грешку прави већина вјерника, свештеник открио како се слави ова слава

Темељ сваког здравог најмодавног односа и једина стварна заштита за обје стране јесте квалитетан и законски утемељен уговор о најму стана. Усмени договори и пријатељска обећања на суду не вриједе ништа. Писмени уговор, по могућности овјерен код јавног биљежника/нотарија, мора прецизно дефинисати уговорне стране, износ кирије, рокове плаћања, ко сноси трошкове комуналија, трајање најма и, најважније, услове за отказ уговора. Без овог документа, доказивање било каквих повреда обавеза од стране најмопримца постаје готово немогућа мисија, остављајући власника без алата за наплату дугова и законито покретање поступка исељења. Улагање у правно састављање уговора није трошак, већ најисплативија инвестиција у заштиту ваше имовине и душевног мира.

baba starija zena baka

Породица

Људске судбине: Јасну (65) син прво избацио из куће, а сада живи код њега као подстанарка

Прије покретања тужбе, закон налаже поштовање процедуре. Ако најмопримац крши уговорне обавезе, на примјер не плаћа кирију или комуналије, најмодавац му је дужан послати писмену опомену, и то препорученом поштом са повратницом, како би постојао необорив доказ о пријему. У опомени се најмопримцу мора дати рок од 30 дана да исправи понашање, односно подмири дуговања. Тек ако се оглуши о опомену, стичу се услови за отказ уговора. Разлози за отказ су таксативно наведени у Закону о најму станова, а укључују неплаћање, давање стана у подстанарство без дозволе, ометање сусједа, коришћење стана за друге сврхе или наношење штете имовини. Изузетно, уговор се може раскинути без претходне опомене ако је најмопримац више од два пута прекршио уговорне одредбе.

Након што је уговор писмено отказан, почиње да тече отказни рок, који најчешће износи три мјесеца. У специфичним случајевима, попут наношења веће штете, рок може бити скраћен на најмање 15 дана. Ако се ни након истека тог рока подстанар не исели, најмодавцу преостаје само једна опција: подношење тужбе за исељење надлежном општинском суду. То је тренутак када почиње права правна борба, која, нажалост, може бити исцрпљујућа. Подаци Министарства правде показују да је просјечно трајање ријешених стамбених спорова ради исељења у 2023. години износило чак 564 дана — више од годину и по. За то вријеме власник не само да не прима кирију, већ сноси и судске трошкове, а имовина му остаје недоступна.

Кључно је разумјети да полиција није надлежна за рјешавање имовинско-правних односа нити за спровођење исељења. Њихова интервенција могућа је искључиво ако дође до ремећења јавног реда и мира. Парадоксално, управо подстанар може позвати полицију ако најмодавац покуша сам да спроведе „правду“. У том случају, власник стана може бити пријављен за самовласт или узнемиравање посједа. Оврху правоснажне судске пресуде о исељењу спроводи искључиво судски извршитељ, који по потреби може затражити асистенцију полиције. Покушаји самосталног рјешавања проблема често завршавају лоше по власника. Медији су забиљежили случај седамдесетогодишњака из Матуља који је осуђен на осам мјесеци затвора јер је пријетио подстанару који му годинама није плаћао кирију и комуналије. Превенција је стога кључна, а агенције нуде услуге провјере бонитета најмопримаца и правне заштите, што може спријечити да се нађете у овако незавидној ситуацији.

(Вечерњи.хр)

Подијели:

Тагови:

podstanarka

Хрватска

zakon

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Пуцњава испред школе у Калесији, полиција на терену

2 ч

0
Митровић испунио обећање: Пљуште откази на Пинку

Сцена

Митровић испунио обећање: Пљуште откази на Пинку

2 ч

0
Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

Свијет

Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

2 ч

0
Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

Друштво

Промијењиво вријеме: Могућа киша и снијег

2 ч

0

Више из рубрике

Почиње суђење за пожар у кочанској дискотеци

Регион

Почиње суђење за пожар у кочанској дискотеци

13 ч

0
Црна Гора треба да исплати 3.000 евра митрополиту Методију

Регион

Црна Гора треба да исплати 3.000 евра митрополиту Методију

14 ч

0
Линта: Стратешки циљ комеморације у Вуковару је да негира српске жртве

Регион

Линта: Стратешки циљ комеморације у Вуковару је да негира српске жртве

15 ч

0
У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

Регион

У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

09

52

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner