Темељ сваког здравог односа између најмодавца и најмопримца и једина стварна заштита за обје стране јесте квалитетан и законски утемељен уговор о најму стана. Усмени договори и пријатељска обећања на суду не вриједе ништа.
Сваки власник непокретности који је одлучио уновчити своје квадрате чуо је бар једну хорор причу о подстанарима који не плаћају кирију, уништавају имовину или једноставно одбијају да оду након истека уговора. Многи најмодавци у очају посежу за драстичним мјерама, попут мијењања брава или искључивања струје и воде, несвјесни да тиме чине кривично дјело и ризикују затворску казну. Закон је јасан: самовољно избацивање подстанара је противзаконито, а једини исправан пут, иако често дуг и мукотрпан, води кроз суд. Сваки други потез може власника од жртве претворити у прекршиоца, што потврђују и бројни случајеви из црне хронике гдје су власници станова извукли дебљи крај.
Темељ сваког здравог најмодавног односа и једина стварна заштита за обје стране јесте квалитетан и законски утемељен уговор о најму стана. Усмени договори и пријатељска обећања на суду не вриједе ништа. Писмени уговор, по могућности овјерен код јавног биљежника/нотарија, мора прецизно дефинисати уговорне стране, износ кирије, рокове плаћања, ко сноси трошкове комуналија, трајање најма и, најважније, услове за отказ уговора. Без овог документа, доказивање било каквих повреда обавеза од стране најмопримца постаје готово немогућа мисија, остављајући власника без алата за наплату дугова и законито покретање поступка исељења. Улагање у правно састављање уговора није трошак, већ најисплативија инвестиција у заштиту ваше имовине и душевног мира.
Прије покретања тужбе, закон налаже поштовање процедуре. Ако најмопримац крши уговорне обавезе, на примјер не плаћа кирију или комуналије, најмодавац му је дужан послати писмену опомену, и то препорученом поштом са повратницом, како би постојао необорив доказ о пријему. У опомени се најмопримцу мора дати рок од 30 дана да исправи понашање, односно подмири дуговања. Тек ако се оглуши о опомену, стичу се услови за отказ уговора. Разлози за отказ су таксативно наведени у Закону о најму станова, а укључују неплаћање, давање стана у подстанарство без дозволе, ометање сусједа, коришћење стана за друге сврхе или наношење штете имовини. Изузетно, уговор се може раскинути без претходне опомене ако је најмопримац више од два пута прекршио уговорне одредбе.
Након што је уговор писмено отказан, почиње да тече отказни рок, који најчешће износи три мјесеца. У специфичним случајевима, попут наношења веће штете, рок може бити скраћен на најмање 15 дана. Ако се ни након истека тог рока подстанар не исели, најмодавцу преостаје само једна опција: подношење тужбе за исељење надлежном општинском суду. То је тренутак када почиње права правна борба, која, нажалост, може бити исцрпљујућа. Подаци Министарства правде показују да је просјечно трајање ријешених стамбених спорова ради исељења у 2023. години износило чак 564 дана — више од годину и по. За то вријеме власник не само да не прима кирију, већ сноси и судске трошкове, а имовина му остаје недоступна.
Кључно је разумјети да полиција није надлежна за рјешавање имовинско-правних односа нити за спровођење исељења. Њихова интервенција могућа је искључиво ако дође до ремећења јавног реда и мира. Парадоксално, управо подстанар може позвати полицију ако најмодавац покуша сам да спроведе „правду“. У том случају, власник стана може бити пријављен за самовласт или узнемиравање посједа. Оврху правоснажне судске пресуде о исељењу спроводи искључиво судски извршитељ, који по потреби може затражити асистенцију полиције. Покушаји самосталног рјешавања проблема често завршавају лоше по власника. Медији су забиљежили случај седамдесетогодишњака из Матуља који је осуђен на осам мјесеци затвора јер је пријетио подстанару који му годинама није плаћао кирију и комуналије. Превенција је стога кључна, а агенције нуде услуге провјере бонитета најмопримаца и правне заштите, што може спријечити да се нађете у овако незавидној ситуацији.
