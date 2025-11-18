Линта: Стратешки циљ комеморације у Вуковару је да негира српске жртве

Извор:
Танјуг
18.11.2025
19:07
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта окарактерисао је комеморацију под називом "Колона сјећања" која је одржана данас у Вуковару поводом 34. годишњице окончања битке за овај град 1991. године као "проусташку", и оцијенио да је њен стратешки циљ да негира српске жртве, подстиче мржњу и насиље према Србима и промовише, како је рекао, лажни мит о великосрској агресији.
- Поменута комеморација, која се званично зове 'Дан сјећања на жртве домовинског рата и Дан сјећања на жртву Вуковара и Шкабрње', у суштини служи као још један механизам за ширење атмосфере страха, узнемирености и притисака према Србима - рекао је Линта, саопштено је из Савеза Срба из региона.
Линта је оцијенио да се у Хрватској негира масовни злочин над више од 200 српских цивила у Вуковару које су, како је рекао, од 1. маја до 18. новембра 1991. године ликвидирале хрватске паравојне и полицијске снаге.
- У случају признања српских жртава демантовала би се најбезочнија измишљотина да су рат у Вуковару, тобоже, започели Срби и ЈНА, и потврдила истина о намјери проусташког режима Фрање Туђмана да Вуковар етнички очисти од Срба. Из тог разлога градска власт у Вуковару не дозвољава ни по коју цијену да се поставе спомен-обиљежја на бројним мјестима на којима су страдали Срби - рекао је Линта.
Он је додао да су на данашњи дан пре 34 године јединице Југословенске народне армије ослободиле Вуковар од хрватских паравојних формација и спасиле преостале српске цивиле од сигурне смрти.
- Старешине и војници ЈНА заслужују признање и поштовање јер су извршили постављени задатак. На данашњи дан треба да се са поносом сјетимо погинулих бораца који су страдали за ослобађање Вуковара и успоставу мира - истакао је Линта.
