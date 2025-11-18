Logo
Large banner

Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

Извор:

АТВ

18.11.2025

19:00

Коментари:

0
Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона
Фото: АТВ

Пред кошаркашима Игокее је најважнија утакмица у досадашњем току сезоне. Да би остали у игри за пласман у плеј-ин ФИБА Лиге шампиона изабраници Ненада Стефановића морају да побиједе Вирзбург са више од два поена разлике. У табору Игоса вјерују да на домаћем паркету могу до тријумфа.

"Један јако добар тим, добро вођен. Долазе у комплетном саставу. Имали су десет дана да се спреме за нас. Очекујем од мојих момака да пруже борбену, енергичну и фокусирану партију на домаћем терену. Требаће нам подршка са трибина и надам се да ће нас публика испоштовати и бит нам шести играч. Залагање мора увијек да буде на највишем нивоу и надамо се побједи која би нас оставила у игри за други круг", изјавио је тренер Игокее Ненад Стефановић.

Биће ово четврти међусобни дуел двије екипе у последње двије сезоне. У Игокеи су свјесни важности сутрашњег меча, па је противник анализиран до детаља.

"Сутра нас очекује тешка и јако битна утакмица. Побједа нам је јако важна. Екипа Вирзбурга је сјајна екипа која игра јако чврсто. Играју јако добро у нападу, трче у транзицији. Играли смо са њима егал практично цијелу утакмицу, изгубили два разлике. На нама је да се спремимо, видимо гдје смо гријешили и надамо се побједи сутра", поручио је капитен Игоса Драган Милосављевић.

Игокеа и Вирзбург састају се сутра у дворани у Лакташима, а почетак утакмице заказан је за 19 часова.

Подијели:

Таг:

КК Игокеа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

Кошарка

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

5 ч

0
Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Кошарка

Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

5 ч

0
Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

Кошарка

Санси траже начин да се опораве од колапса у дуелу са посрнулим Блејзерсима

13 ч

0
Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

Кошарка

Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

19

52

Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

19

51

Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

19

45

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

19

38

''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner