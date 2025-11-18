Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

Извор:
18.11.2025
Пред кошаркашима Игокее је најважнија утакмица у досадашњем току сезоне. Да би остали у игри за пласман у плеј-ин ФИБА Лиге шампиона изабраници Ненада Стефановића морају да побиједе Вирзбург са више од два поена разлике. У табору Игоса вјерују да на домаћем паркету могу до тријумфа.
"Један јако добар тим, добро вођен. Долазе у комплетном саставу. Имали су десет дана да се спреме за нас. Очекујем од мојих момака да пруже борбену, енергичну и фокусирану партију на домаћем терену. Требаће нам подршка са трибина и надам се да ће нас публика испоштовати и бит нам шести играч. Залагање мора увијек да буде на највишем нивоу и надамо се побједи која би нас оставила у игри за други круг", изјавио је тренер Игокее Ненад Стефановић.
Биће ово четврти међусобни дуел двије екипе у последње двије сезоне. У Игокеи су свјесни важности сутрашњег меча, па је противник анализиран до детаља.
"Сутра нас очекује тешка и јако битна утакмица. Побједа нам је јако важна. Екипа Вирзбурга је сјајна екипа која игра јако чврсто. Играју јако добро у нападу, трче у транзицији. Играли смо са њима егал практично цијелу утакмицу, изгубили два разлике. На нама је да се спремимо, видимо гдје смо гријешили и надамо се побједи сутра", поручио је капитен Игоса Драган Милосављевић.
Игокеа и Вирзбург састају се сутра у дворани у Лакташима, а почетак утакмице заказан је за 19 часова.
