Нестварни Јокић недовољан за побједу против Булса

Извор:
АТВ
18.11.2025
06:59
Коментари:0
Нестварна партија Николе Јокића није помогла екипи Денвера да слави против Чикаго Булса чиме су прекинули низ од седам узастопних побједа.
Денвер Нагетси су у понедјељак поражени са 130:127 од Чикаго Булса, чиме је, нажалост, прекинут низ од седам узастопних побједа. Денвер сада има учинак 10–3 у сезони и заостаје три утакмице за првопласираним Оклахома Сити Тандером на табели Западне конференције.
Никола Јокић је уписао свој осми трипл-дабл у 12 утакмица, остваривши 36 поена, 18 скокова и 16 асистенција. Његов партнер у нападу, Џамал Мареј, такође је имао изузетно голгетерско вече, постигавши 34 поена уз шут из игре 12/22, као и сезону најбољих 11 скокова.
Кошарка
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!
Када је ријеч о осталим стартерима Денвера, Аарон Гордон је уписао 24 поена уз шут 10/18 и 10 скокова. Посебно је био упоран у нападима на ниже играче Чикага, забиљеживши један од три Денверова дабл-дабла. Кем Џонсон је одиграо свој најбољи меч у дресу Нагетса када је ријеч о поенима, постигавши 19 поена уз пет тројки — највише у сезони.
Чикаго је, с друге стране, прекинуо низ од четири узастопна пораза. Иако су играли другу утакмицу у два дана, пошто су претходне вечери у двоструком продужетку изгубили од Јута Џеза, њихова клупа је пресудила, надмашивши резерве Денвера са 66:9.
