У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

У сриједу (19. новембра), Игокеа м:тел ће одиграти најважнију утакмицу сезоне до сада, гдје ће дочекати Вирцбург у 5. колу Лиге шампиона у кошарци.
''Овим путем желимо да обавијестимо јавност да је дошло до промјене времена одигравања утакмице, те ће умјесто раније заказаног времена у 18.00 часова, утакмица између Игокеа м:тел и Вирцбурга почети у 19.00 часова у дворани у Лакташима'', казали су из Игокее.
Игокеа м:тел позива све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и подрже наш тим у одлучујућој утакмици за следећу фазу Лиге шампиона у кошарци.
