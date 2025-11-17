Logo
Large banner

У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

Извор:

АТВ

17.11.2025

14:56

Коментари:

0
У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне
Фото: АТВ

У сриједу (19. новембра), Игокеа м:тел ће одиграти најважнију утакмицу сезоне до сада, гдје ће дочекати Вирцбург у 5. колу Лиге шампиона у кошарци.

''Овим путем желимо да обавијестимо јавност да је дошло до промјене времена одигравања утакмице, те ће умјесто раније заказаног времена у 18.00 часова, утакмица између Игокеа м:тел и Вирцбурга почети у 19.00 часова у дворани у Лакташима'', казали су из Игокее.

Игокеа
Игокеа

Игокеа м:тел позива све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и подрже наш тим у одлучујућој утакмици за следећу фазу Лиге шампиона у кошарци.

Подијели:

Таг:

КК Игокеа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Кошарка

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

4 д

0
Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Кошарка

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

4 д

0
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Кошарка

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

5 д

0
Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

Кошарка

Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

5 д

0

Више из рубрике

Кошаркашка дворана на Евробаскету

Кошарка

Почело је! Познат први учесник НБА Европа, легендарни клуб шокирао свијет кошарке

1 д

0
Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

Кошарка

Помјерен повратак: Кад је Џабари Паркер у Београду?

1 д

0
Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

Кошарка

Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

1 д

0
Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

Кошарка

Јокић је трипл-дабл краљ НБА лиге! Србин носио Денвер до седме побједе у низу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner