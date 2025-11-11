Logo
Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка

Извор:

АТВ

11.11.2025

21:44

Коментари:

0
Игокеа поражена од Уралмаша након продужетка
Фото: АТВ

Кошаркаши Игокее поражени су од Уралмаша послије продужетка резултатом 86:91 у утакмици Винлајн Баскет купа.

Имали су Игоси прилику да ријеше утакмицу у посљедњој четвртини, али је руски тим ипак успио да уведе меч у продужетак и на крају упише тријумф.

Игокеа Трст-21102025

Кошарка

Игокеа почиње такмичење у ВТБ купу

Најефикаснији у побједи Уралмаша био је Кирил Писклов са 17 поена, један мање убацио је Хејден Далтон.

“Велика побједа за нас. Клуб је послије дуго времена изашао да одигра инострану утакмицу. Играчи су били веома мотивисани, гладни побједе и нису одустајали до самог краја. Хвала Игокеи на сјајном гостопримству”, рекао је тренер Уралмаша Ростислав Вергун.

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Кошарка

Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Најефикаснији у тиму Игокее био је Драган Милосављевић са 19 поена. Игоси се сада окрећу утакмици против Партизана у АБА лиги, а онда и важном мечу у ФИБА Лиги шампиона.

“Имали смо шансу да затворимо утакмицу у посљедњој четвртини, али се то није десило. Они се нису предавали и одвели су утакмицу у продужетак. Имамо два дана да се одморимо и почнемо спремати за Партизан. Након тога слиједи и веома важан меч са Вирзбургом, надам се да ће и кадровска ситуација бити боља”, изјавио је тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.

КК Игокеа

Коментари (0)
