Тренер Игокее за АТВ: Недостајало нам је фокуса, важно је сачувати домаћи терен

04.11.2025

22:52

Тренер Игокее Ненад Стефановић рекао је за АТВ да је његовом тиму против Трста и Лиги шампиона недостајало фокуса, и да ће се екипа трудити да то поправи у наставку сезоне.

"Сигурно да има везе са њиховим огромним квалитетом који имају и оно што није упитно и Клуж и они су тимови на папиру, да кажем, бољи од нас, са можда више талента. Али далеко од тога да је то неко оправдање", рекао је он и додао:

"Они јесу шутирали јако добро, али опет мислим да смо у првој и трећој четвртини негдје радили по плану, у смислу да су дали само по једну тројку у тим четвртинама. Негдје је то било ОК, спустили смо на минус 10 у четвртој и ја сам лично мислио да имамо неки моментум да то још спустимо, али просто нисмо имали довољно фокуса".

Од играча не криви никога, и најављује да ће Игокеа да се бори да сачува домаћи терен и оствари побједе потребне за пролаз даље.

"Не могу да кажем да се неко није борио, то би било глупо. Борили су се сви, али фокус, тимски дух и то нешто нам је достајало, тако да ћемо радити да то буде боље. Оно што је важно јесте сачувати домаћи терен. Вјерујем у свој тим и пробаћемо да направимо двије побједе и да прођемо даље", рекао је Стефановић за АТВ.

