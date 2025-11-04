Logo

Игокеа против Трста

04.11.2025

Игокеа против Трста
Фото: ATV

Кошаркаши Игокее од 20 часова и 30 минута гостују Трсту у четвртом колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона, а на лицу мјеста је и екипа АТВ-а.

У току је посљедњи тренинг изабраника Ненада Стефановића пред окршај са италијанским представником, у који улазе са побједом и два пораза на свом конту.

“Очекује нас још једна важна утакмица која је вјероватно и важнија за екипу Трста која хвата посљедњи воз за пласман даље. Евентуалном побједом осигурали бисмо минимум мјесто у плеј-ину . У односу на утакмицу против Клужа морамо да подигнемо интензитет у одбрани на много виши ниво”, изјавио је Ненад Стефановић.

Најновије појачање КК Игокеа Петар Поповић у ходу се привикавао на нову средину. Каже да у Игокеи има све што му је потребно, а у Трсту се нада доброј партији и тријумфу.

“Сигурно нас очекује веома тежак изазов. Екипа Трста је јако неугодан противник, поготово на домаћем паркету. Свјесни смо да морамо одиграти на највишем нивоу уколико желимо да забиљежимо тријумф”, изјавио је Поповић.

Доброј утакмици нада се и Страхиња Гавриловић.

“Не можемо да будемо задовољни утакмицом коју смо одиграли у Клужу, али мислим да смо извукли поуке и да смо спремни за изазов који је пред нама. Знамо какви су циљеви ове сезоне и даћемо све од себе да упишемо тријумф”, поручио је Гавриловић.

КК Игокеа

FIBA

Košarka

Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Погледајте како је Никола Јовић бацио Луку Дончића на паркет

Јокић рекордом сезоне водио Денвер до побједе над Кингсима

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Звезда и даље без једног од најбољих, кошаркаш све открио: Не знам када ћу се вратити

Познато зашто Вашингтон није отпутовао са екипом

