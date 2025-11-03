Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Извор:
Глас Српске
03.11.2025
22:27
Шокантна сцена догодила се минулог викенда у мађарској лиги, када је 26-годишњи амерички кошаркаш Џерикол Хелемс ударио навијача у лице након утакмице.
Хелемсов клуб, ЗТЕ, претрпио је пораз на свом терену 90:83 од Комета-Капошвара, а домаћи навијачи били су фрустрирани игром своје екипе и незадовољство су изражавали током цијелог другог полувремена.
Након посљедњег звука сирене, играчи ЗТЕ пришли су трибинама како би се захвалили навијачима на подршци, али ситуација је кулминирала када је Американац ударио једног присталицу Залаегершега у лице, пише Глас Српске.
Редари су убрзо интервенирали, а 201 цм високог кошаркаша саиграчи су отпратили у свлачионицу.
