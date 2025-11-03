Logo

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба

Извор:

Глас Српске

03.11.2025

22:27

Кошаркаш песницом ударио навијача свог клуба
Фото: Pexel/David Eluwole

Шокантна сцена догодила се минулог викенда у мађарској лиги, када је 26-годишњи амерички кошаркаш Џерикол Хелемс ударио навијача у лице након утакмице.

Хелемсов клуб, ЗТЕ, претрпио је пораз на свом терену 90:83 од Комета-Капошвара, а домаћи навијачи били су фрустрирани игром своје екипе и незадовољство су изражавали током цијелог другог полувремена.

6878f906e8595 Жижовић

Фудбал

Клуб офарбао грб у црно након што је преминуо Младен Жижовић

Након посљедњег звука сирене, играчи ЗТЕ пришли су трибинама како би се захвалили навијачима на подршци, али ситуација је кулминирала када је Американац ударио једног присталицу Залаегершега у лице, пише Глас Српске.

Редари су убрзо интервенирали, а 201 цм високог кошаркаша саиграчи су отпратили у свлачионицу.

