Бањалучанка показала трансформацију од које застаје мозак

Jutros sam se izvagala i otišla da radim , pa sam se onda u pola dana sjetila da nisam snimila 😅 Moraćete mi vjerovati na riječ da sam smršala (toliko o mom influencingu) 😅 Jedanaest mjeseci nakon operacije i -52 kg, a ove farmerke čuvam kao podsjetnik kad se naljutim, jer težina stagnira ili kad nisam zadovoljna rezultatima. Zanimljivo je kako mi žene ne uživamo u ostvarenom cilju, već samo gledamo šta dalje i šta nas čeka. Moja odluka je sada da idem dan po dan i vaga se tvrdoglavo bori da ne ode ispod 80. Ja sam sebi rekla da ću 12. mjesec operacije dočekati na normalnoj težini i ispod 80 kg i tako mora da bude 🥰 Čeka me još dva mjeseca borbe minimalno sa kilogramima, ali najbitnije je da sam usvojila zdrave navike i da će uskoro fokus da ide na druge stvari. 🩷