Бањалучанка показала трансформацију од које застаје мозак

Слађана, Бањалучанка која је своју трансформацију подијелила на ТикТок, доказ је да упорност и дисциплина доносе невјероватне резултате.
Једанаест мјесеци након смањења желуца, изгубила је импресивних 52 килограма, али њена прича није само о бројевима на ваги већ о менталној снази, здравим навикама и промени животног стила.
Слађанине објаве на ТикТок привлаче пажњу хиљада људи, а она је искрено подијелила своја искуства и осјећања током овог дугог пута.
У видеу је у рукама држала старе фармерке које је носила када је имала 52 килограма више него данас, показујући свима визуелно колико је напредовала.
Њена искреност и спремност да покаже сопствену трансформацију учиниле су да многи ТикТокери одмах осјећају повезаност и мотивацију да и сами крену ка својим циљевима.
"Јутрос сам се извагала и отишла да радим, па сам се онда у пола дана сјетила да нисам снимила. Мораћете ми вјеровати на ријеч да сам смршала (толико о мом инфлуенсингу). Једанаест мјесеци након операције и минус 52 килограма, а ове фармерке чувам као подсјетник кад се наљутим, јер тежина стагнира или кад нисам задовољна резултатима. Занимљиво је како ми жене не уживамо у оствареном циљу, већ само гледамо шта даље и шта нас чека", поручила је она и додала:
"Моја одлука је сада да идем дан по дан и вага се тврдоглаво бори да не оде испод 80. Ја сам себи рекла да ћу дванести мјесец операције дочекати на нормалној тежини и испод 80 килограма и тако мора да буде".
"Чека ме још два мјесеца борбе минимално са килограмима, али најбитније је да сам усвојила здраве навике и да ће ускоро фокус да иде на друге ствари", написала је Слађана.
Слађанина прича је инспирација за све жене које се боре са вишком килограма. Показује да сваки труд, сваки избор и свака здрава навика вриједи, чак и када резултати спорије долазе.
Њена порука је јасна: вјерујте себи, радите дан по дан и славите сваку своју побједу – јер права промјена почиње изнутра и траје заувијек.
@its.sladjana
Jutros sam se izvagala i otišla da radim , pa sam se onda u pola dana sjetila da nisam snimila 😅 Moraćete mi vjerovati na riječ da sam smršala (toliko o mom influencingu) 😅 Jedanaest mjeseci nakon operacije i -52 kg, a ove farmerke čuvam kao podsjetnik kad se naljutim, jer težina stagnira ili kad nisam zadovoljna rezultatima. Zanimljivo je kako mi žene ne uživamo u ostvarenom cilju, već samo gledamo šta dalje i šta nas čeka. Moja odluka je sada da idem dan po dan i vaga se tvrdoglavo bori da ne ode ispod 80. Ja sam sebi rekla da ću 12. mjesec operacije dočekati na normalnoj težini i ispod 80 kg i tako mora da bude 🥰 Čeka me još dva mjeseca borbe minimalno sa kilogramima, ali najbitnije je da sam usvojila zdrave navike i da će uskoro fokus da ide na druge stvari. ♬ LUNA BALA (Slowed) - Yb Wasg'ood & Ariis
