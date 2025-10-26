Грешке са обрвама због којих изгледамо старије

Извор:
Обрве су много више од оквира за очи, оне уоквирују цијело лице и могу да учине да у потпуности изгледамо другачије. Стручњаци за љепоту сматрају да су обрве "природни лифтинг" лица, јер њихов облик, густина и јачина боје могу да нас учине и годинама млађим, пружајући одморнији изглед.
- Ваше обрве су дио лица који уоквирује ваше очи и, у ствари, обликује ваше лице - каже позната шминкерка Нина Сориано за Реал Симпле.
- Стварање облика који уоквирује ваше лице је нешто што заиста може променити начин на који се појављујете у спољашњем свијету.
Ово су неке типичне грешке које жене праве са обрвама, а шминкери кажу да их строго заобилазимо:
Уобичајена грешка деведесетих година. Данас свједочимо поновном појављивању трендова љепоте из ове ере. Чупање и депилација воском су у реду када се ствара мало више дефиниције, али постоји танка линија између обликовања обрва и уклањања превише длачица. А ако ово понављате често, фоликул длаке се оштећује и прекомјерно чупани изглед постаје трајан.
Потребна је одређена прецизност када користите производе за обрве код куће. Прекомјерно пуњење или грубо цртање оловком је чест проблем, што на крају изгледа неприродно или ствара љускави или воштани финиш. Све се своди на равнотежу. Када попуњавате обрве омиљеном оловком или пудером за обрве, препоручујем да их полако попуњавате меким, суптилним потезима како бисте избјегли претјерано наношење производа на обрве. Ово такође даје природнији изглед.
- Ако имате ријетке или свјетлије длаке на обрвама, можда нисте свјесни колико длака на обрвама заправо имате - каже Соријано. Она предлаже да посјетите стручњака за обрве како би вам природно обојио обрве. Бићете изненађени колико их имате када длаке потамне.
Ни обрве нису остале имуне на трендове, а чини нам се да их сада има више него икада. Ипак само зато што неки тренд узима маха не значи да је најбољи за вас. Трендови долазе и пролазе, па је најбоље да се не ослањате на промјене које су трајне.
