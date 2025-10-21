Logo

Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

Правилно нанијето руменило може да нагласи црте лица, због чега ћемо изгледати одморније, па чак и када то нисмо. Данас постоји много формула, од кремастих до течних, као и оних класничних, прашкастих, па свака жена може да пронађе оно које јој највише одговара.

Ако имате суву кожу, требало би да преферирате кремаста и течна руменила. Она садрже хидратантне компоненте, његују кожу и дају јој живахан сјај. За комбиновану кожу можете комбиновати производе у пудеру и кремасте.

Технике наношења руменила за различите облике лица

Округло лице – до највише тачке образа и ка горе

Овално лице – на јагодицама, стварајући благи, природни акценат

Квадратни облик – сјенчење руменила према ушима

Срцолики облик – сјенчење треба да буде према сљепоочницама.

Правилно наношење руменила и сјенчење вам омогућавају да "исправите" облик лица, чинећи га издуженијим и ужим и сакријете неке несавршености.

Да би вам руменило дуже трајало, можете користити провидни пудер. Он фиксира шминку, посебно на масној кожи. Спрејеви за фиксирање ће помоћи да се шминка учврсти и да вашој кожи да хидриран, природан изглед, као да руменило изблиједи.

Нијанса руменила

Приликом избора руменила важно је да се фокусирате на свој тен.

Свијетла кожа - свијетло ружичасти, бресквасти и њежно корални тонови;

Средње препланула/препланула кожа - топли ружичасти и дубоки бресквасти тонови

Маслинаста кожа - топли смеђи и бронзани тонови

Тамна кожа - дубоко бобичасто црвена, циглано црвена и боје мандарине..

