Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

21.10.2025
Правилно нанијето руменило може да нагласи црте лица, због чега ћемо изгледати одморније, па чак и када то нисмо. Данас постоји много формула, од кремастих до течних, као и оних класничних, прашкастих, па свака жена може да пронађе оно које јој највише одговара.
Ако имате суву кожу, требало би да преферирате кремаста и течна руменила. Она садрже хидратантне компоненте, његују кожу и дају јој живахан сјај. За комбиновану кожу можете комбиновати производе у пудеру и кремасте.
Округло лице – до највише тачке образа и ка горе
Овално лице – на јагодицама, стварајући благи, природни акценат
Квадратни облик – сјенчење руменила према ушима
Срцолики облик – сјенчење треба да буде према сљепоочницама.
Правилно наношење руменила и сјенчење вам омогућавају да "исправите" облик лица, чинећи га издуженијим и ужим и сакријете неке несавршености.
Да би вам руменило дуже трајало, можете користити провидни пудер. Он фиксира шминку, посебно на масној кожи. Спрејеви за фиксирање ће помоћи да се шминка учврсти и да вашој кожи да хидриран, природан изглед, као да руменило изблиједи.
Приликом избора руменила важно је да се фокусирате на свој тен.
Свијетла кожа - свијетло ружичасти, бресквасти и њежно корални тонови;
Средње препланула/препланула кожа - топли ружичасти и дубоки бресквасти тонови
Маслинаста кожа - топли смеђи и бронзани тонови
Тамна кожа - дубоко бобичасто црвена, циглано црвена и боје мандарине..
