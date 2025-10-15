Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака

15.10.2025
14:56
Да би сте били дама од стила није довољно да носите скупу гардеробу, обуће и накит. Потребно је знати како носити све те дивне ствари, али и на које детаље увијек морате водити рачуна.
Сазнајте које су то катастрофалне грешке због који ћете изгледати „јефтино“.
Добро је познато правило да одјећа која вам не пристаје није за вас без обзира је ли скупа или јефтина. Шта можете да урадите: Све оно што вам не одговара, треба однијети на поправку. Капут, сако, хаљина или кошуље треба да ласкају вашој силуети. У сваком случају увијек треба избјегавати преуску одјећу – то никад не изгледа добром, пише Т-портал.хр.
Упечатљив накит било који аутфит претвара у кул комбинацију у којој изгледате попут краљице стила. Треба знати и да без обзира колико је добар ваш стајлинг, јефтини накит који се „претвара“ да је скупоцјен и имитира племените материјале, упропастиће сваки изглед.
Неонске боје од главе до пете, шљокице, необични спојеви дезена или превише свијетлих тонова најчешће на крају не изгледају добро. Овакве екстравагантне комбинације можда је најбоље оставити модним блогеркама на којима то изгледа апсолутно кул, а ви се радије концентришите на класичне нијансе које можете „зачинити“ детаљима, одважним бојама или дезенима.
Видљиво изношена обућа с истрошеним потпетицама, мрље, изгужвана одјећа, дугмад која недостају, патент затварачи – то су грешке због којих ће сваки стајлинг изгледати јефтино. Одјећа и обућа која изгледа изношено и старо без обзира колико је скупа није добро рјешење и свакако се побрините да те недостатке поправите и да све изгледа ново и у добром стању.
Дугмад, оковратници или патент затварачи врло су битни детаљи који чине велику разлику и сваки висококвалитетни комад могу додатно да „појефтине“ ако су стари и изношени. Имате лијепу јакну или капут, међутим пластични дугмићи су се временом истрошили и не изгледају нимало привлачно? Одмах их замијените с онима од квалитетнијих материјала попут дрвета, метала или коже.
Стилисти као једну од честих модних грешака наводе и примјер када се испод мајице или панталона види грудњак или ивице гаћица. То ће сваки изглед учинити јефтинијим и неукусним.
