Logo

Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака

15.10.2025

14:56

Коментари:

0
Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака
Фото: Godisable Jacob/Pexels

Да би сте били дама од стила није довољно да носите скупу гардеробу, обуће и накит. Потребно је знати како носити све те дивне ствари, али и на које детаље увијек морате водити рачуна.

Сазнајте које су то катастрофалне грешке због који ћете изгледати „јефтино“.

lov lovac

Хроника

Предсједник и члан ловачког удружења осумњичени за злупотребе ”тешке” преко 50.000 КМ

1. Носите одјећу која вам не одговара

Добро је познато правило да одјећа која вам не пристаје није за вас без обзира је ли скупа или јефтина. Шта можете да урадите: Све оно што вам не одговара, треба однијети на поправку. Капут, сако, хаљина или кошуље треба да ласкају вашој силуети. У сваком случају увијек треба избјегавати преуску одјећу – то никад не изгледа добром, пише Т-портал.хр.

2. Носите јефтини накит који „глуми“ да је скуп

Упечатљив накит било који аутфит претвара у кул комбинацију у којој изгледате попут краљице стила. Треба знати и да без обзира колико је добар ваш стајлинг, јефтини накит који се „претвара“ да је скупоцјен и имитира племените материјале, упропастиће сваки изглед.

nikola spiric

Република Српска

Шпирић: СНСД није против усвајања буџета

3. Превише свијетлих боја и шљаштећих тканина

Неонске боје од главе до пете, шљокице, необични спојеви дезена или превише свијетлих тонова најчешће на крају не изгледају добро. Овакве екстравагантне комбинације можда је најбоље оставити модним блогеркама на којима то изгледа апсолутно кул, а ви се радије концентришите на класичне нијансе које можете „зачинити“ детаљима, одважним бојама или дезенима.

4. Не одржавате своју одјећу

Видљиво изношена обућа с истрошеним потпетицама, мрље, изгужвана одјећа, дугмад која недостају, патент затварачи – то су грешке због којих ће сваки стајлинг изгледати јефтино. Одјећа и обућа која изгледа изношено и старо без обзира колико је скупа није добро рјешење и свакако се побрините да те недостатке поправите и да све изгледа ново и у добром стању.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

5. Не држите до детаља

Дугмад, оковратници или патент затварачи врло су битни детаљи који чине велику разлику и сваки висококвалитетни комад могу додатно да „појефтине“ ако су стари и изношени. Имате лијепу јакну или капут, међутим пластични дугмићи су се временом истрошили и не изгледају нимало привлачно? Одмах их замијените с онима од квалитетнијих материјала попут дрвета, метала или коже.

6. Не носите прикладно доње рубље

Стилисти као једну од честих модних грешака наводе и примјер када се испод мајице или панталона види грудњак или ивице гаћица. То ће сваки изглед учинити јефтинијим и неукусним.

Подијели:

Таг:

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коришћење телефона или слушалица на пјешачком прелазу може вас скупо коштати

Друштво

Коришћење телефона или слушалица на пјешачком прелазу може вас скупо коштати

2 ч

0
Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

Република Српска

Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

2 ч

0
Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

Свијет

Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

2 ч

0

Више из рубрике

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

Стил

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

1 д

0
Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

Стил

Три боје за косу које ће жене обожавати ове јесени

2 д

0
Ова боја је хит јесени: Ако имате капут у овој нијанси водите

Стил

Ова боја је хит јесени: Ако имате капут у овој нијанси водите

5 д

0
Највећи трендови шминкања ове јесени: Тешки пудер није у моди

Стил

Највећи трендови шминкања ове јесени: Тешки пудер није у моди

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner