Ова боја је хит јесени: Ако имате капут у овој нијанси водите

10.10.2025

12:36

Фото: Pixabay/Godisable Jacob

Како се температуре спуштају, а град постаје преплављен капутима у тамним, класичним бојама, на модну сцену долази освјежење – бордо тон.

Ова елегантна нијанса, која подсјећа на боју црног вина, уноси дашак топлине и луксуза у јесење и зимске аутфите, задржавајући притом дозу профињености.

Дизајнери и модне иконе широм свијета сагласни су у једном – бордо је нова неутрална боја сезоне.

Умјесто традиционалне црне или тамноплаве, бордо капут доноси суптилан, али упечатљив помак у стилу. Његова богата и дубока боја савршено се уклапа и уз сведене тонове и уз храбрије комбинације, па лако прелази из пословног у вечерњи изглед.

Куповина бордо капута није краткотрајан модни тренд, већ промишљен избор за оне који желе класичан и дуготрајан стил.

Овај комад савршено спаја елеганцију и практичност – довољно је упадљив да привуче пажњу, а опет се лако комбинује са одјећом коју већ имате. Права чар бордо нијансе је у њеној свестраности и лакоћи уклапања у различите модне приче.

Ако волите класичан и суптилан изглед, бордо капут најбоље ће се слагати са зимским тоновима попут сиве, браон или црне. Они који желе да додају ноту изненађења могу га упарити са светлијим бојама, рецимо бресквастом или прљаво розе нијансом.

За оне који воле да експериментишу – комплетан аутфит у бордо тоновима дјелује изузетно модерно и ефектно.

