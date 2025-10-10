Крдо дивљих свиња запливало у Јадранском мору

10.10.2025
12:32
Коментари:0
Познато је да животиње у потрази за храном или у бијегу од опасности могу препливати с копна на острво или с острва на копно. Такве су и дивље свиње.
Они који су пловили морем код Малог Лошиња могли су видјети крдо дивљих свиња, и то велико, како дисциплиновано плива према Малом Лошињу. Погледајте их само како пливају као јато делфина.
Нису их у томе омели ни бродови, посада и путници на њима, нити они који су снимали видео.
@hrvojetremljan ♬ original sound - Hrvoje Tremljan
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму