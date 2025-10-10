У храни за бебе откривена пластика!

Извор:
Са тржишта Хрватске опозван је дечији гриз заслађен медом јер може да садржи комаде пластике, а потрошачи су обавијештени о могућим штетним посљедицама
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа HIMMELTAU ДЕЧИЈИ ГРИЗ ЗАСЛАЂЕН ПЧЕЛИЊИМ МЕДОМ ОД 6. МЈ., 500 г, ЕАН/МАН: 9000275500619 / 346834, серија РА25006601, најбоље употребити до 02.07.2026., због могућег присуства комадића пластике.
Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране те утврђивању поступака у области безбједности хране.
- Безбједност наших купаца, посебно дјеце, веома нам је важна. Желимо да будемо досљедни својој одговорности и да информишемо купце о могућим опасностима, безбједносним напоменама, упозорењима у вези с производима и о повлачењима производа. Ако сте купили производ који се повлачи, можете га вратити у било коју Müller пословницу, а одговарајући износ новца биће вам враћен. У складу с упозорењима и безбједносним упутствима, молимо вас да поступите онако како је наведено у обавештењу – саопштила је компанија Müller.
Подаци о производу:
Произвођач: Мареси Аустриа GmbH, Беч, Аустрија
Малопродаја: Müller трговина Загреб д.о.о, Загреб, Хрватска
