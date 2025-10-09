Осуђен човјек који је демолирао православну цркву у Хрватској

09.10.2025
12:19
Коментари:0
Држављанин Узбекистана Р.К.Р. (37) демолирао је прошле године српску православну цркву у Брђанима у Хрватској, а сада је осуђен.
Како је полиција утврдила, он је пијан, са 1,71 промила алкохола у крви, ушао у двориште цркве Светог Георгија, гдје је причинио штету која је процијењена на 700 евра.
Како преноси Јутарњи.хр., Узбекистанац је усред дана прво испред цркве ногом ударио у двије вазе за цвијеће. Затим је, потискивањем улазних врата ушетао у унутрашњост цркве и одмах са десне стране оборио метално постоље за паљење свијећа.
Након тога се обрушио и на дрвени сто на централном дијелу просторије гдје су стајале иконе које је ударио лијевом руком. На простору олтара ударио је металну кадионицу за паљење свијећа и метални крст који је избацио ван цркве, директно у оближњи канал, преноси Јутарњи.хр.
Повријеђеном, закрвављеном руком прелазио је преко унутрашњих зидова цркве, успут разбивши двије вазе за цвијеће, стакло уоквирене иконе, а усљед пада стола за паљење свијећа оштетио је горњу лимену плочу која се потпуно савила. Кадионица за паљење свијећа и метални крст с олтара више се не могу користити, а штета коју је причинио Српској православној цркви, Епархији Горњокарловачкој, Црквеној општини Петриња и Цркви Светог Георгија досегла је 700 евра.
Узбекистанац је брзо пронађен и пријављен за оштећење туђе ствари, а сисачко тужилаштво је у подигнутој оптужници одмах за њега предложило издавање казненог налога па је 37-годишњак недавно и осуђен на шест мјесеци затвора условно уз обавезно плаћање 50 евра судских трошкова.
“Крив сам. Разбијао сам. Ушао сам у цркву, а кад сам руком разбио стакло, повриједио сам прст лијеве шаке па су зато тамо пронађени трагови крви. Жао ми је, подмирићу штету. Тог дана био ми је рођендан па сам, не бих ли га прославио, први пут пробао алкохол. И зато сам починио то за што ме се терете”, навео је Узбекистанац са пребивалиштем у Загребу.
Петрињски парох Саша Умичевић је с постављеним имовинско-правним захтјевом упућен у парницу.
Регион
3 ч1
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму