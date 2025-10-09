Преврнуо се комби са радницима: Једна особа погинула, више повријеђених

Извор:
СРНА
09.10.2025
11:01
Коментари:0
Једна особа је погинула, а више их је повријеђено у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Глава Зете код Богетића.
Полиција је потврдила да се преврнуо комби са радницима, држављанима Турске, преносе црногорски медији.
Регион
Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата
Из Хитне помоћи Никшић наводе да је у удесу повријеђено шест особа.
"Захваљујући брзој интервенцији служби хитне помоћи из Никшића и Даниловграда, те Служби заштите и спасавања Никшић, свих шест пацијената је збринуто и у стабилном стању транспортовано у Општу болницу Никшић", казали су Хитне.
Свијет
1 ч0
Култура
1 ч0
БиХ
1 ч0
Сцена
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму