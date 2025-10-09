Logo

Преврнуо се комби са радницима: Једна особа погинула, више повријеђених

СРНА

09.10.2025

11:01

Преврнуо се комби са радницима: Једна особа погинула, више повријеђених
Једна особа је погинула, а више их је повријеђено у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у мјесту Глава Зете код Богетића.

Полиција је потврдила да се преврнуо комби са радницима, држављанима Турске, преносе црногорски медији.

Из Хитне помоћи Никшић наводе да је у удесу повријеђено шест особа.

"Захваљујући брзој интервенцији служби хитне помоћи из Никшића и Даниловграда, те Служби заштите и спасавања Никшић, свих шест пацијената је збринуто и у стабилном стању транспортовано у Општу болницу Никшић", казали су Хитне.

