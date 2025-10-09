Башевић: "Бешлић, као освједочени човјек из народа, заслужује споменик"

Извор:
09.10.2025
Начелник Сокоца Страхиња Башевић рекао је да ће ова општина подржати иницијативу мјештана Кнежине да се легендарном пјевачу народне музике Халиду Бешлићу направи споменик у родном селу.
"Нека нам се обрате и ми ћемо им свесрдно помоћи, јер је господин Бешлић, прије свега, био велики човјек. Доста је помагао људима овог краја што се тиче запослења, али и у сваком смислу", рекао је Башевић Срни.
Он је истакао да је лично познавао Бешлића, који је, како каже, био права лафчина.
"Бешлић, као освједочени човјек из народа, заслужује споменик", навео је Башевић.
Мјештани Кнежине у којој се родио познати пјевач предложили су да се у овом селу, на извору Кнежак, који је Халид опјевао у познатој пјесми "Романија", изгради споменик у његову част.
Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је јуче у Сарајеву у 72. години након кратке и тешке болести.
Иза себе је оставио безброј хитова.
Бешлић ће бити сахрањен у понедјељак, 13. октобра, на сарајевском гробљу Баре.
