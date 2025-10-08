Умро Здравко Шотра

08.10.2025
10:33
Коментари:0
Прослављени редитељ Здравко Шотра је преминуо, јавља РТС.
Шотра је рођен 1933. године. Дипломирао је режију на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду.
Био је запослен на Телевизији Београд готово од њеног оснивања, где је током седамдесетих режирао шоу емисију „Образ уз образ”, са Драганом Николићем и Миленом Дравић која је постала веома популарна широм тадашње Југославије.
Добитник је награде Златна антена за допринос ТВ продукцији 2019. године.Године 2024. објавио је књигу „Мојих 500 глумаца”.
До 1980. је био у браку са Никицом Мариновић са којом има сина Марка.
