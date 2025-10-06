Стигла је ''Црна свадба 2“: Редитељ открио детаље о другој сезони серије

06.10.2025
За све поклонике мистерије и трилера, почетак јесени донио је право изненађење - на свим платформама Телекома Србија доступна је комплетна друга сезона серије ''Црна свадба“.
Прву сезону смо, између осталог, дуго памтили и по чувеном термину ''катабаза“, који се одомаћио у свакодневном говору, а да ли нас слична врста непредвидивих обрта очекује и у новој сезони, открио нам је редитељ серије Немања Ћипранић.
''Након успјеха прве сезоне, жељели смо да подигнемо љествицу, како не бисмо разочарали гледаоце, и мислим да смо у томе успјели. Снимање је било изузетно тешко, што због захтјева који су били веома амбициозни, али и због околности у којима је снимана. Нисам сигуран да су неке ствари које имамо сада у новој сезони ’Црне свадбе’, виђене до сада у нашој серијској продукцији. Комплексна прича која прати више линија које се спајају у једну, доноси многе одговоре на отворена питања из прве сезоне, али и отвара неке нове теме. Борба између добра и зла је сада огољена и одвија се свакодневно свуда око нас. Друга сезона ’Црне свадбе’ је свакако највећи изазов у мојој досадашњој каријери“, закључио је Ћипранић.
Управо зато ће ''Црна свадба 2“ бити серија коју нећете жељети да паузирате, јер ће вас нових 10 епизода увући у мрачни свијет култова, унутрашњих борби и вјечитог сукоба свјетла и таме, што је савршен разлог да резервишете вече за бинџовање.
Ово је једно од најуспјешнијих домаћих телевизијских остварења, а ново поглавље открива још дубље тајне и опасности које вребају из сјенке.
Режију друге сезоне потписује Немања Ћипранић, аутор сценарија је Александар Радивојевић, док глумачку поставу чине Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.
