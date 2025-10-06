Logo

Важно обавјештење из МУП-а!

Извор:

АТВ

06.10.2025

11:19

Коментари:

0
Важно обавјештење из МУП-а!

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се вечерас у времену од 22.00 до 06.00 часова на подручју бањалучких насеља Лазарево и Залужани релизовати тактичка вјежба.

''Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никакава опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност'', саопштио је МУП Српске.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Градови и општине

МУП послао обавјештење становницима општине у Српској

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике јединица жандармерије.

Подијели:

Тагови:

МУП Републике Српске

vježba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска војници парада

Свијет

Бразил нападнут: Хаковани војни системи

3 ч

0
Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

Србија

Сипала бромазепам у пасуљ: За тровање два мушкарца добила 15 година робије

3 ч

0
Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони

Република Српска

Цвијановић у Драчу на састанку лидера процеса Брдо-Бриони

3 ч

0
Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

Свијет

Ријешена мистерија убиства четири тинејџерке стара 34 године

3 ч

0

Више из рубрике

Повећан број обољелих од вируса корона

Бања Лука

Повећан број обољелих од вируса корона

3 ч

0
Депот прекосутра престаје са примањем отпада

Бања Лука

Депот прекосутра престаје са примањем отпада

3 ч

0
Ове улице у Бањалуци данас остају без воде

Бања Лука

Ове улице у Бањалуци данас остају без воде

4 ч

0
Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

Бања Лука

Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner