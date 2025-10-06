Важно обавјештење из МУП-а!

Извор:
АТВ
06.10.2025
11:19
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се вечерас у времену од 22.00 до 06.00 часова на подручју бањалучких насеља Лазарево и Залужани релизовати тактичка вјежба.
''Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никакава опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност'', саопштио је МУП Српске.
Градови и општине
МУП послао обавјештење становницима општине у Српској
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике јединица жандармерије.
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму