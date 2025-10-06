Ове улице у Бањалуци данас остају без воде

Извор:
У понедјељак, 6. октобра 2025. године, биће изведени радови у следећим улицама: Калемегданска (Обилићево), Дракулићка (Дракулић), Весели бријег (Ада), Мајевичка (Петирћевац), Милана Радмана (Росуље), Књаза Милоша (Лазарево), Браће Подгорника (Лазарево) и у Барловцима, саопштио је Водовод.
Такође, екипе “Водовода” ће данас рјешавати квар у Стричићима-Локвари.
Током извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању у дијеловима наведених улица и насеља.
