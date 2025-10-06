Logo

Ове улице у Бањалуци данас остају без воде

Извор:

АТВ

06.10.2025

09:46

Коментари:

0
Ове улице у Бањалуци данас остају без воде
Фото: АТВ

У понедјељак, 6. октобра 2025. године, биће изведени радови у следећим улицама: Калемегданска (Обилићево), Дракулићка (Дракулић), Весели бријег (Ада), Мајевичка (Петирћевац), Милана Радмана (Росуље), Књаза Милоша (Лазарево), Браће Подгорника (Лазарево) и у Барловцима, саопштио је Водовод.

Такође, екипе “Водовода” ће данас рјешавати квар у Стричићима-Локвари.

Вода чесма

Бања Лука

Припремите залихе: Више бањалучких насеља данас без воде

Током извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању у дијеловима наведених улица и насеља.

Подијели:

Тагови:

Вода

Бањалука

vodovod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

Фудбал

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

4 ч

0
Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

Друштво

Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

4 ч

1
Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

Фудбал

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

4 ч

0
Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

Свијет

Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

5 ч

0

Више из рубрике

Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

Бања Лука

Удес у Бањалуци, приколица завршила у каналу

19 ч

0
Обустава саобраћаја у центру Бањалуке, ово је разлог

Бања Лука

Обустава саобраћаја у центру Бањалуке, ово је разлог

1 д

0
Станивуковић обећао, вријеме прошло, од игралишта ништа: Малишани рекли шта желе

Бања Лука

Станивуковић обећао, вријеме прошло, од игралишта ништа: Малишани рекли шта желе

1 д

0
Минић и Станивуковић посјетили Централно спомен обиљежје погинулим борцима

Бања Лука

Минић и Станивуковић посјетили Централно спомен обиљежје погинулим борцима

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner