Обустава саобраћаја у центру Бањалуке, ово је разлог

АТВ

05.10.2025

13:17

Фото: АТВ

Због одржавања концерта хора Сретењског манастира, у оквиру фестивала "Дани руске духовне културе", у понедјељак, 6. октобра биће обустављен саобраћај у Улици краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеја Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, и то у периоду од 18.30 до 21 час.

Из Градске управе Бањалука наводе да ће за вријеме трајања обуставе саобраћаја на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра И Карађорђевића, дио од Улице алеја Светог Саве до Булевара цара Душана, бити преусмјерен аутобуси из смјера сјевера из Улице краља Петра И Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево на транзит до кружног тока, Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом.

– У супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље постојећом трасом – наводе из ГУ Бањалука.

Додају да ће током обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршити припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Бањалука

обустава саобраћаја

