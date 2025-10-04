Станивуковић обећао, вријеме прошло, од игралишта ништа: Малишани рекли шта желе

Извор:
АТВ
04.10.2025
19:12
Коментари:0
""Наша идеја је, моје комшије, да од малог неспоразума овдје уложимо 50.000 за ову дјецу која су ме дочекала да направимо дјечије игралиште, поправимо те голове, је л' може тако?“"
Tо је Драшко Станивуковић обећао, како и сам каже, својим комшијама у марту прошле године и добио овације. Више од годину и по након тог игралишта на Петрићевцу нема, па тако ни овација, већ сљедеће поруке најмлађих:
"Хоћемо игралиште, хоћемо игралиште, хоћемо игралиште...", поручили су малишани.
"- Значило би нам пуно, зато што у близини нема пуно оваквих мјеста гдје би се могло направити игралиште, углавном, потребно нам је.“
-Не знам, нема баш пуно простора за игру у двориштима.“
-Ја бих највише вољела да нам направе неке кошаркашке, одбојкашке и фудбалске терене или за најмлађе чланове да нам направе неке тобогане, кућице и остало", поручили су најмлађи мјештани овог бањалучког насеља.
Кренуло се лани с изградњом игралишта, па се стало. Умјесто тога, ту би сада могле да никну зграде и други објекти. Није само до градоначелника. Скупштина града је дала сагласност за закључење уговора о замјени некретнина између Града и Миленка Павловића. Станивуковић је тај који је требало да стави потпис на такав уговор.
„Надамо се да ће то остати на овоме, да градоначелник неће то потписати и да ће то поново бити враћено у власништво града, у ствари и сада је у власништву града, да ће то завршити на томе. Ово овдје земљиште које видите и овај дио започетог игралишта је по регулационом плану предвиђено седам зграда, међутим, није предвиђено нигдје игралиште. Имали смо то обећање. На томе се ништа не ради, како градоначелник и његова екипа, тако и скупштинска већина, каже Саша Бабић, са Петрићевца.
"Нормално би било да они буду сервис грађана, да рјешавају реалне проблеме у насељу, јер су они дебело плаћени за то", рекао је Мирослав Чегар, из овог насеља..
Та парцела је, причају нам, била мјесто окупљања генерација. Сада је тај простор зарастао. Тако, ако нису на импровизованом фудбалском терену који су мјештани сами направили, дјеца су већином на улици. Родитељи су у страху.
„Стријепимо да ли ће дјецу нешто да угризе из ове траве, возила се крећу јако, јако брзо, то нам је исто један велики проблем. Нашој дјеци најближе игралиште је три и по километра одавде, код школе. Наше насеље заиста, хвала Богу, има много мале дјеце и имамо огроман проблем, јер та дјеца немају гдје да се играју", каже Драгана Јаковљевић.
"Ово није ничији хир. Ово је потреба да се добије игралиште како би дјеца могла нормално да одрастају. Што се тиче игралишта на овоме дијелу града, од игралишта код школе на Петрићевцу, па скроз тамо до краја Мотика немамо ниједно игралиште", поручује Слободан Бобар, са Петрићевца.
За ту потребу градски оци данас, изгледа, немају времена. Градоначелник није био расположен да одговара на питања, а предсједник градске скупштине ни да се јави на телефон.
Бања Лука
6 ч1
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
8 ч2
Бања Лука
11 ч0
Најновије
Најчитаније
19
44
19
39
19
29
19
25
19
20
Тренутно на програму