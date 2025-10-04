Минић и Станивуковић посјетили Централно спомен обиљежје погинулим борцима

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјетили су централно спомен обиљежје погинулим борцима Војске Републике Српске, чија би изградња ускоро требала бити завршена.
Премијер је претходно изјавио да је задовољан као борац Војске Републике Српске, што ће са средствима предсједника, Владе и града бити завршена изградња централног спомен обиљежја погинулим борцима.
"Послије тога договорили смо и друге пројекте када је ријеч о центру града. Споменик `12 беба` представља синоним са јаком поруком и био је окидач за нашу највећу војну акцију `Коридор` и мислим да заслужује уређење", рекао је Минић новинарима након састанка са Станивуковићем.
Градоначелник је након састанка рекао да ће груби радови на изградњи споменика бити завршени до краја овог мјесеца, те да ће код споменика стајати почасна гарда како је то најавио и предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Он је рекао да ће споменик свечано бити откривен 9. јануара.
