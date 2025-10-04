Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

04.10.2025
13:12
Коментари:0
Када помислите на грицкање, вјероватно помислите на кесицу чипса. Хрскав је, масан и тако укусан, и лако је појести цијелу кесицу чипса у једном оброку. Али колико је то добро за ваше тијело?
Према EatThis-у, постоји неколико разлога зашто би требало да ограничите дневни унос чипса. У том смислу, они откривају шта ће се десити вашем тијелу ако поједете једну кесицу чипса.
Можете се угојити
Ако уживате у свакодневном једењу чипса, вјероватно ћете почети да се. Истраживачи са Универзитета Дикин открили су да они који конзумирају превише соли на крају жуде за масном храном и једу је више.
Што више сланог чипса једете, то ћете га више жељети, што доводи до повећања тјелесне тежине. Поред тога, студија са Харварда је открила да су учесници који су јели чипс као дио своје исхране добијали на тежини сваке године када су тестирани.
Можете постати зависни
Да ли сте се икада нашли у ситуацији да без размишљања једете кесицу чипса, само да бисте погледали доле и видјели само мрвице? Успјешно сте стигли до дна кесице, прилично брзо. Заправо, постоји разлог зашто, а све то има везе са ''хрскавим“ звуком који чипс производи.
Једна студија је открила да су учесници повезали гласан звук хрскања са свјежином хране, чинећи је пожељнијом. Друга збирка студија објављена у часопису ''Appetite“ открила је да су учесници били склонији конзумирању више чипса ако је кесица била означена као ''хрскава“ и јели су више чипса када су могли да чују звук хрскања, у поређењу са када су имали слушалице и звук је био блокиран.
Здравље
Ово је најнездравија намирница, а Срби је масовно једу
Ако храну доживљавате као свјежу, мислите да је пожељнија, што вас може довести до тога да поједете цијелу кесицу чипса у једном сједењу. Ово објашњава зашто се ово може десити сваки пут када једете чипс.
Конзумирате празне калорије
Када погледате нутритивну анализу стандардне кесице чипса, видјећете да има много калорија, масти и натријума, али мало хранљивих материја. Не добијате много од чипса јер се често пржи. Када једете храну којој недостаје било каква стварна хранљива вриједност, генерално ћете јести више јер ћете брже огладњети.
БиХ
У чипсу из БиХ повишен ниво акриламида, постоји ризик од конзумације
Ваш крвни притисак може постати висок
Постоји много доказа који подржавају идеју да је висок унос натријума повезан са већим ризиком од високог крвног притиска. Једна од главних компоненти чипса је њихов садржај натријума. То је типична слана грицкалица, па не чуди што је пуна соли.
Ако редовно једете слане грицкалице попут чипса, временом ћете се изложити ризику од развоја хипертензије. Једна студија је пронашла везу између конзумирања чипса и повећања срчаних болести, па ако желите да најбоље заштитите своје срце, најбоље је да избјегавате чипс, преноси Кликс.
Хроника
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
17 ч0
Здравље
22 ч0
Здравље
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму