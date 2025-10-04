Logo

Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс

04.10.2025

13:12

Коментари:

0
Шта се дешава са вашим тијелом када свакодневно једете чипс
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Када помислите на грицкање, вјероватно помислите на кесицу чипса. Хрскав је, масан и тако укусан, и лако је појести цијелу кесицу чипса у једном оброку. Али колико је то добро за ваше тијело?

Према EatThis-у, постоји неколико разлога зашто би требало да ограничите дневни унос чипса. У том смислу, они откривају шта ће се десити вашем тијелу ако поједете једну кесицу чипса.

Можете се угојити

Ако уживате у свакодневном једењу чипса, вјероватно ћете почети да се. Истраживачи са Универзитета Дикин открили су да они који конзумирају превише соли на крају жуде за масном храном и једу је више.

Што више сланог чипса једете, то ћете га више жељети, што доводи до повећања тјелесне тежине. Поред тога, студија са Харварда је открила да су учесници који су јели чипс као дио своје исхране добијали на тежини сваке године када су тестирани.

Можете постати зависни

Да ли сте се икада нашли у ситуацији да без размишљања једете кесицу чипса, само да бисте погледали доле и видјели само мрвице? Успјешно сте стигли до дна кесице, прилично брзо. Заправо, постоји разлог зашто, а све то има везе са ''хрскавим“ звуком који чипс производи.

Једна студија је открила да су учесници повезали гласан звук хрскања са свјежином хране, чинећи је пожељнијом. Друга збирка студија објављена у часопису ''Appetite“ открила је да су учесници били склонији конзумирању више чипса ако је кесица била означена као ''хрскава“ и јели су више чипса када су могли да чују звук хрскања, у поређењу са када су имали слушалице и звук је био блокиран.

grickalice cips smoki

Здравље

Ово је најнездравија намирница, а Срби је масовно једу

Ако храну доживљавате као свјежу, мислите да је пожељнија, што вас може довести до тога да поједете цијелу кесицу чипса у једном сједењу. Ово објашњава зашто се ово може десити сваки пут када једете чипс.

Конзумирате празне калорије

Када погледате нутритивну анализу стандардне кесице чипса, видјећете да има много калорија, масти и натријума, али мало хранљивих материја. Не добијате много од чипса јер се често пржи. Када једете храну којој недостаје било каква стварна хранљива вриједност, генерално ћете јести више јер ћете брже огладњети.

cips pixabay

БиХ

У чипсу из БиХ повишен ниво акриламида, постоји ризик од конзумације

Ваш крвни притисак може постати висок

Постоји много доказа који подржавају идеју да је висок унос натријума повезан са већим ризиком од високог крвног притиска. Једна од главних компоненти чипса је њихов садржај натријума. То је типична слана грицкалица, па не чуди што је пуна соли.

Ако редовно једете слане грицкалице попут чипса, временом ћете се изложити ризику од развоја хипертензије. Једна студија је пронашла везу између конзумирања чипса и повећања срчаних болести, па ако желите да најбоље заштитите своје срце, најбоље је да избјегавате чипс, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Чипс

debljanje

zdravlje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе

Хроника

Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе

3 ч

0
Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

Занимљивости

Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

3 ч

0
Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

Свијет

Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

3 ч

0
Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

Занимљивости

Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

3 ч

0

Више из рубрике

Храна за срце: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

Здравље

Храна за срце: Ово поврће позитивно утиче на рад кардио-васкуларног система

6 ч

0
Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Здравље

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

17 ч

0
Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

Здравље

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

22 ч

0
Овај тест од 5 секунди може указати на срчану слабост

Здравље

Овај тест од 5 секунди може указати на срчану слабост

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

15

24

Ухапшен Марко Бојковић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner