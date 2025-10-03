Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

03.10.2025
Практично је неизбјежно да ћемо сваке сезоне прехладе и грипа доћи у контакт са бар једним од уобичајених вируса.
Ипак, ако добро одржавамо имуни систем заустављају се вируси прије него што дође до инфекције. Важно је да учинимо све што можемо да спријечимо ширење микроба, ојачамо одбрамбене способности организма и смањимо ризике.
Навике које би током сезоне прехлада и грипа требало избјегавати
Једна од најчешћих грешака је занемаривање одмора и настојање да се издржи "на ногама" упркос појави симптома. Имунолошком систему је потребна велика количина енергије да би се изборио са инфекцијом, а ускраћивање сна и времена за опоравак знатно слаби његову способност да то уради. Бројна истраживања показују да недостатак сна нарушава дијелове имуног система који се боре против вируса.
Одлазак међу људе док сте болесни
Једна од најгорих ствари током сезоне прехладе и грипа јесте да се не остане код куће уколико постоје симптоми болести или да се иде на окупљања гдје се зна да има обољелих. Одлазак на посао, у продавницу или на дружење иако сте болесни излаже цијелу заједницу ризику да се зарази. Ако постоји температура, кашаљ, цурење из носа, бол у грлу или болови у мишићима, најбоље је остати код куће.
Ако ипак морате да изађете, а осјећате се болесно, носите маску како бисте смањили ризик да заразите друге, савјетују доктори. Особе са ослабљеним имунитетом треба да се навикну на ношење маске у јавним просторима током сезоне прехладе и грипа.
Здравље
Ови витамини су најбољи савезници у борби против прехладе и грипа
Заборављате да оперете руке
Бактерије се веома лако преносе са површина на руке, а затим на лице. Због тога је прескакање прања руку лоша навика, нарочито у сезони прехладе и грипа. Умјесто тога, то би требало да буде редовна пракса: "Прање руку је један од најбољих начина да избјегнете да се разболите. Увијек оперите руке прије јела или након што сте били напољу и додиривали ствари у јавности", истичу стручњаци.
Занемаривање исхране и хидратације
Лоша исхрана и дехидратација раде против вас. Тијелу су потребни витамини, минерали и хидратација из здраве исхране да би могло да изгради ефикасну одбрану. Зато је важно дати предност здравој исхрани, богатој хранљивим материјама које јачају имунитет, попут витамина Ц, јасни су љекари.
Здравље
Доктор упозорава родитеље: Овај кућни лијек може бити веома опасан, боље га избјегавајте
Често додиривање лица
Када је ријеч о ширењу клица, једна од најштетнијих навика је ретко прање руку у комбинацији са несвесним додиривањем лица. Вируси улазе у тело кроз слузокожу очију, носа и уста, а руке су главни преносилац. Додиривање лица је уобичајена навика које није лако ослободити се, али би бар требало смањити учесталост, пише Хафпост.
Не одлазите код доктора иако се стање погоршава
Ако температура траје више од три дана, имате потешкоћа са дисањем или хроничне медицинске проблеме који се могу погоршати усљед вирусне инфекције, неопходно је да се обратите љекару и то што прије. Ако се осјећате лоше и без побољшања, размотрите могућност да се јавите у дом здравља, налажу доктори, преноси РТ Балкан.
