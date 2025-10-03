Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Извор:
Сњежне падавине праве проблеме широм Србије, путеви су слабо проходни, села су без струје, а проглашена је ванредна ситуација на подручју општине Ивањица, Медвеђа и Нова Варош.
Путеви на територији ивањичке општине су слабо проходни, а снијег је пао у неочекивано великим размјерама.
"Моле се сви возачи да не крећу на пут без зимске опреме, а путовање да одложе уколико није од преке потребе. Тежина сњежног покривача изазвала је ломљење стабала и грана, које су притом оштетиле далеководе, остављајући без електричне енергије бројна села – међу њима Кушиће, Брезову, Осоницу, Лису, Братљево, Бутково и Опаљеник.
На терену су екипе електродистрибуције које ужурбано раде на санирању кварова, док су за рашчишћавање снијега ангажоване све расположиве екипе са механизацијом", пише Инстаграм станица "инфо_лига_медиатим".
На читавој територији општине Нова Варош снијег пада од јуче послијеподне што је изазвало огромне проблеме, па је проглашена и ванредна ситуација, рекао је предсједник општине Бранко Бјелић.
"Јутрос смо на штабу за ванредне ситуације прогласили ванредну ситуацију на територији читаве општине како бисмо што пре отклонили све проблеме. Највећи проблеми су у снабдевању електричном енергијом. Преко 80 одсто територије општине је тренутно без струје, а сам град је тренутно без воде. Успели смо јутрос рано да оспособимо далековод који иде према Шапоњића врелу тако да ће доњи део града воду добити у наредна два, три сата", рекао је Бјелић, преноси РИНА.
"Главни путни правци су проходни. Дати су налози за чишћење неких споредних пут их праваца у сеоским срединама, Јасеново, Божетићи, Акмаџићи, Бела Река. То су места где снега има и преко пола метра. Очекујемо да ће до сутра сви путни правци бити проходни", казао је Бјелић, преноси Б92.
Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа донио је одлуку о проглашењу ванредне ситуације због обилних снежних падавина које су погодиле овај крај, наводи Инфо центар југ.
Због велике количине мокрог снијега дошло је до обарања стабала која су, ишчупана из корена, падала на коловоз и тиме учинила путеве ка планинским селима потпуно непроходним.
Поред тога, причињена је огромна штета на електродистрибутивној мрежи. На високонапонској мрежи кварове ће отклањати наредних неколико дана, док за нисконапонску мрежу још увијек није могуће процијенити колико ће времена бити потребно за нормализацију снабдјевања.
У мјесту Добриња, општина Тутин нападало је 55центиметара снијега, а од синоћ нема струје, како се наводи људи су потпуно одсјечени од града.Дивчибаре су такође под снијегом.
Пред неочишћеног пута, попречених возила, проблем прави и дрвеће које је пало на пут. Такође су попречени камиони на дионици Крчмар Дивчибаре усљед чега полиција не дозвољава пролаз даље од Богдановић брда, преноси Инстаграм станица "дивцибареупознај".
Велико невријеме праћено обилним и влажним снијегом, које је захватило брдско-планинске предјеле Србије, изазвало је већи број кварова на дистрибутивној мрежи електричне енергије а на подручју Ниша и Краљева у овом тренутнку око 50.000 корисника нема струју, саопштила је данас Електродистрибуција Србије (ЕДС).
Највише проблема регистровано је у брдско-планинским пределима Рашког, Златиборског, Моравичког, Пчињског и Јабланичког управног округа, а до кварова на дистрибутивној мрежи у највећој мери је дошло због пада стабала дрвећа на дистрибутивну мрежу, које је изазвала велика количина влажног снијега.
У саопштењу се наводи да су све екипе Електродистрибуције Србије терену, и да у веома тешким условима интензивно раде на отклањању кварова. Додаје се да је већина великих кварова отклоњења, али да се због лошег времена јављају и нови.
На територији Дистрибутивних подручја Ниш и Краљево у овом тренутку око 50.000 корисника нема електричну енергију, а ситуација на терену се мења из сата у сат.
ЕДС наводи да посебан проблем на терену представљају непроходни регионални и локални путеви, као и обилан снег који и даље пада, што знатно отежава приступ местима кварова.
Запослени ЕДС-а у сталној су комуникацији са локалним самоуправама због чишћења путева.
