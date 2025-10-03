Logo

Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима

Извор:

Нова.рс

03.10.2025

12:13

Коментари:

0
Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима
Фото: Pexels

У Универзитетском клиничком центру Војводине од данас је привремено забрањена посјета пацијентима због превенције ширења респираторних инфекција, саопштено је из ове установе.

Како се наводи у саопштењу, у складу са препоруком Института за јавно здравље Србије, у вези са епидемиолошком ситуацијом, у Универзитетском клиничком центру Војводине се од данас уводи привремена забрана посета пацијентима ради превенције ширења респираторних инфекција.

Подсјетимо, у здравственим установама од почетка септембра, према званичним подацима, све је више заражених корона вирусом.

Према ријечима љекара, било је очекивано да у септембру скочи број обољелих од ковида, јер је то вирус који је трајно "са нама".

voznja auto volan

Ауто-мото

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

"Обољелих од короне биће у свакој сезони, наредних година, као и од грипа и других респираторних вируса. Корона вирус није истребљен, нити ће бити. Ово је очекивано стање. Љекари су протеклих месеци упозоравали да ће се корона поново појавити. Дјеца су кренула у школу, одрасли су на послу, сви проводимо све више времена у затвореним просторијама, па је логично да вируси цветају. Пуне су нам чекаонице, али пацијенти су заражени различитим респираторним вирусима, не само короном, а тешко их је разликовати од алергије на амброзију или неке вирусне инфекције, без тестирања", објашњава за Нова.рс др Милена Поповић, докторка опште праксе.

Подијели:

Тагови:

корона вирус

respiratorne infekcije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

Ауто-мото

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

2 ч

0
Telefon

Наука и технологија

Да ли вас Инстаграм шпијунира: Шта заиста стоји иза реклама

2 ч

0
Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

Свијет

Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

2 ч

0
Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

Кошарка

Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

2 ч

0

Више из рубрике

Вулин: Срећа да Његошу нису имали шта одузети

Србија

Вулин: Срећа да Његошу нису имали шта одузети

2 ч

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Пала цијена горива, ево колико ће новца возачи од сада морати издвајати

2 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Србија

Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје

2 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Србија

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner