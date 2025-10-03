Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима

Извор:
У Универзитетском клиничком центру Војводине од данас је привремено забрањена посјета пацијентима због превенције ширења респираторних инфекција, саопштено је из ове установе.
Како се наводи у саопштењу, у складу са препоруком Института за јавно здравље Србије, у вези са епидемиолошком ситуацијом, у Универзитетском клиничком центру Војводине се од данас уводи привремена забрана посета пацијентима ради превенције ширења респираторних инфекција.
Подсјетимо, у здравственим установама од почетка септембра, према званичним подацима, све је више заражених корона вирусом.
Према ријечима љекара, било је очекивано да у септембру скочи број обољелих од ковида, јер је то вирус који је трајно "са нама".
"Обољелих од короне биће у свакој сезони, наредних година, као и од грипа и других респираторних вируса. Корона вирус није истребљен, нити ће бити. Ово је очекивано стање. Љекари су протеклих месеци упозоравали да ће се корона поново појавити. Дјеца су кренула у школу, одрасли су на послу, сви проводимо све више времена у затвореним просторијама, па је логично да вируси цветају. Пуне су нам чекаонице, али пацијенти су заражени различитим респираторним вирусима, не само короном, а тешко их је разликовати од алергије на амброзију или неке вирусне инфекције, без тестирања", објашњава за Нова.рс др Милена Поповић, докторка опште праксе.
