У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

Приједлог који је изнијела финска странка Зелених има за циљ да дјеца буду безбједна док се играју на улици.
Ова политичка странка жели да уведе ограничење од 20 км/х у стамбеним зонама. Драстично смањење брзине има циљ да спријечи страдање дјеце у саобраћају.
Политичар Самели Сивонен из Зелене странке стоји иза овог приједлога:
"У стамбеним зонама брзина аутомобила требало би да буде ограничена на максимално 20 км/х".
Његов аргумент је да би дјеца требало увијек да се крећу и играју слободно на оваквим путевима без ризика да их неко прегази.
Пут кочења је кључан за безбједност, истиче Самели Сивонен објашњавајући свој приједлог.
"Ако, на примјер, дијете истрчи на улицу за лоптом, аутомобил се можда неће моћи зауставити."
Према његовим ријечима, са временом реакције од једне секунде, може проћи између 12 и 20 метара да се аутомобил потпуно заустави при брзини од 30 км/х.
Са друге стране, ако би се брзина смањила на 20 км/х, укупан пут кочења смањио би се на само 7.5 метара. Та разлика може бити кључна за дјечији живот.
Фински политичар завршава објаву јасном поруком финске управе за безбједност саобраћаја.
Смањење брзине аутомобила један је од најефикаснијих начина за смањење броја несрећа и тешких повреда, преносе "Вести-Онлине".
