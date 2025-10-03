Logo

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

03.10.2025

12:11

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду
Фото: Pexels

Приједлог који је изнијела финска странка Зелених има за циљ да дјеца буду безбједна док се играју на улици.

Ова политичка странка жели да уведе ограничење од 20 км/х у стамбеним зонама. Драстично смањење брзине има циљ да спријечи страдање дјеце у саобраћају.

Policija

Свијет

Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

Политичар Самели Сивонен из Зелене странке стоји иза овог приједлога:

"У стамбеним зонама брзина аутомобила требало би да буде ограничена на максимално 20 км/х".

Његов аргумент је да би дјеца требало увијек да се крећу и играју слободно на оваквим путевима без ризика да их неко прегази.

Пут кочења је кључан за безбједност, истиче Самели Сивонен објашњавајући свој приједлог.

илу-свијећа-17092025

Кошарка

Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

"Ако, на примјер, дијете истрчи на улицу за лоптом, аутомобил се можда неће моћи зауставити."

Према његовим ријечима, са временом реакције од једне секунде, може проћи између 12 и 20 метара да се аутомобил потпуно заустави при брзини од 30 км/х.

Са друге стране, ако би се брзина смањила на 20 км/х, укупан пут кочења смањио би се на само 7.5 метара. Та разлика може бити кључна за дјечији живот.

Фински политичар завршава објаву јасном поруком финске управе за безбједност саобраћаја.

Евро

Занимљивости

Три знака ће бити ''пуни к'о брод'' ове јесени

Смањење брзине аутомобила један је од најефикаснијих начина за смањење броја несрећа и тешких повреда, преносе "Вести-Онлине".

Коментари (0)
