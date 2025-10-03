Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки

Извор:
03.10.2025
Око 22.000 људи годишње умре на Шри Ланки од последица повезаних са конзумацијом алкохола, саопштила је данас Национална агенција за дуван и алкохол те земље.
Поводом обележавања Светског дана трезвености, председник Агенције Ананда Ратнајака изјавио је новинарима да је употреба алкохола и даље озбиљна претња по јавно здравље на Шри Ланки, истакавши да 21 одсто становништва конзумира алкохол, пренела је кинеска новинска агенција Синхуа.
Светски дан трезвености обележава се широм Шри Ланке низом програма са циљем подизања свести о штетности конзумирања алкохола и подстицања здравијег начина живота.
У оквиру обележавања овог дана, све продавнице алкохолних пића на територији Шри Ланке су затворене.
