Logo

Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди

Извор:

СРНА

03.10.2025

11:49

Коментари:

2
Кошарац: Халуцинације "тројке" о преносу надлежности у реформској агенди
Фото: Срна

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац назвао је халуцинацијама тврдње сарајевске "тројке" о преносу надлежности са Републике Српске на БиХ у реформској агенди, истичући да су у Плану раста потврђени и ојачани уставни капацитет и надлежности Српске.

"Уставне надлежности Републике Српске су свето слово и црвена линија, преко које нећемо прећи ни по коју цијену, а посебно не због шарене лаже зване реформска агенда", поручио је Кошарац у изјави за Срну.

Према његовим ријечима, то што Елмедин Конаковић, Един Форто и остатак "тројке" халуцинирају о тобожњем преносу надлежности са Републике Српске на БиХ, ствар је њихове апсолутно поражене и промашене политике.

"`Тројка` упорно лаже и дезавуише бошњачку јавност, грчевито се борећи за поентирање код властитог бирачког тијела, које се, руку на срце, драстично смањује", додао је Кошарац.

Он је истакао да се није ни очекивало да ће "тројка" чињенично говорити о Плану раста, јер би то значило да признају истину да су у овом документу потврдили и додатно ојачали уставни капацитет и надлежности Српске.

"Истина је сљедећа - политике предсједника Републике Српске Милорада Додика, институција Српске и њених представника на заједничком нивоу су кроз План раста зауставили оно што је била тенденција да се гради на нивоу БиХ. Евидентан примјер је усклађивање законодавства у сектору енергетике са Трећим енергетским пакетом. Када смо рекли да закона о гасу на нивоу БиХ неће бити, то смо озбиљно мислили", навео је Кошарац.

Радислав Ђурић

Република Српска

Ђурић: Спремни смо да дамо допринос још једној великој побједи

Он је додао да закона о гасу на нивоу БиХ неће бити, што је и потврђено кроз План раста, гдје је наведено да ће ова област бити регулисана кроз законодавство Српске, ФБиХ и Брчко дистрикта.

"Ниво БиХ се не помиње. `Тројка` је то прихватила и потврдила уставни капацитет и уставне надлежности Српске. Урадили су све што смо тражили од њих", нагласио је Кошарац.

Он је констатовао да је јасно да бошњачка политика и бриселска администрација теже ка томе да кроз европски пут централизују БиХ, што је изузетно опасан модел за Српску.

radijator grijanje pixabay

Бања Лука

Зашто није почело гријање у неким бањалучким насељима

"Активним учествовањем институција Српске и њених представника на заједничком нивоу, осујетили смо ту врсту тенденција да се кроз План раста изврши пренос надлежности на ниво БиХ. Неке надлежности чак враћамо Републици Српској! То је исправност политике предсједника Републике Српске Додика и институција Републике Српске", поручио је Кошарац.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Радислав Ђурић

Република Српска

Ђурић: Спремни смо да дамо допринос још једној великој побједи

2 ч

0
Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

Република Српска

Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

2 ч

0
Вулин: Срећа да Његошу нису имали шта одузети

Србија

Вулин: Срећа да Његошу нису имали шта одузети

2 ч

1
Љекари 10 година игнорисали њене симптоме, а онда је добила најгору дијагнозу

Здравље

Љекари 10 година игнорисали њене симптоме, а онда је добила најгору дијагнозу

2 ч

0

Више из рубрике

Радислав Ђурић

Република Српска

Ђурић: Спремни смо да дамо допринос још једној великој побједи

2 ч

0
Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

Република Српска

Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

2 ч

0
Караџићу одузета књижевна награда коју је добио 1993.

Република Српска

Караџићу одузета књижевна награда коју је добио 1993.

2 ч

0
Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске

Република Српска

Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner