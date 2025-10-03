Logo

Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама

СРНА

03.10.2025

Додик: Замолио сам Путина да не препусти Српску бриселским бирократама
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је замолио руског предсједника Владимира Путина да не препусти Српску на милост и немилост бриселских бирократа, који настављају да "гуше" Републику Српску.

"Једноставно сам замолио предсједника Путина да не пропусти шансу коју сам поменуо, како не бисмо били препуштени на милост и немилост споредних бирократа у Бриселу, који нас настављају да гуше и спречавају да живимо нормално", рекао је предсједник Српске за "Раша тудеј".

RADOVAN-KARADŽIĆ-140925

Република Српска

Караџићу одузета књижевна награда коју је добио 1993.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се јуче са предсједником Русије Владимиром Путином на маргинама Дискусионог клуба "Валдај" у Сочију.

Милорад Додик

Владимир Путин

