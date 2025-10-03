Logo

Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске

Глас Српске

03.10.2025

11:37

Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске
Фото: АТВ

Предсједник Социјалистичке партије (СП) Петар Ђокић оцијенио је да „посјета легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика Русији, сусрет са предсједником Владимиром Путином и учешће на престижном Валдај форуму у Сочију представљају историјски важан тренутак за позицију Српске у међународним оквирима“.

"Присуство предсједника Додика у Сочију, раме уз раме са предсједником Путином, шаље снажну поруку о стратешком партнерству и разумијевању које Русија показује према Републици Српској и њеним легитимним политичким ставовима", изјавио је Ђокић.

Додик је, како наводе извори, искористио прилику да затражи подршку Русије за референдум о статусу Републике Српске, што се дешава у контексту његовог политичког прогона и оспоравања надлежности институција БиХ.

Ђокић је посебно истакао значај чињенице да Русија управо преузима предсједавање Савјетом безбједности УН, те да је најављено да ће Дејтонски мировни споразум бити у центру пажње на сједници заказаној за 31. октобар.

"Очекујем да Савјет безбједности, под предсједавањем Русије, буде на нивоу механизма који подстиче и ствара правду – правду за све народе у БиХ, али и правду за Републику Српску, чији глас мора бити поштован", поручио је Ђокић.

Додао је да је Дејтон темељ мира и стабилности у БиХ, те да покушаји његовог разградње представљају директну пријетњу опстанку земље.

Horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови којима је тешко прихватити комплименте

"Наши руски пријатељи јасно разумију да без Дејтона БиХ не може функционисати. То је порука коју је Додик пренио у Сочију, а која ће, увјерен сам, бити снажно артикулисана и на сједници Савјета безбједности", рекао је Ђокић, позивајући све политичке актере у БиХ да се врате дијалогу и поштовању уставног поретка дефинисаног Дејтоном.

Ђокић је истакао да ово није тренутак за подјеле, већ за реафирмацију принципа равноправности и суверености ентитета у оквиру БиХ.

"Додикова дипломатска активност у Сочију и подршка коју добија од Русије јесу доказ да Република Српска има пријатеље који разумију њену позицију и који ће се залагати за праведан међународни приступ у рјешавању кризе у БиХ", закључио је Ђокић, пише Глас.

