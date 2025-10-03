Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске

Извор:
Предсједник Социјалистичке партије (СП) Петар Ђокић оцијенио је да „посјета легитимно изабраног предсједника Републике Српске Милорада Додика Русији, сусрет са предсједником Владимиром Путином и учешће на престижном Валдај форуму у Сочију представљају историјски важан тренутак за позицију Српске у међународним оквирима“.
"Присуство предсједника Додика у Сочију, раме уз раме са предсједником Путином, шаље снажну поруку о стратешком партнерству и разумијевању које Русија показује према Републици Српској и њеним легитимним политичким ставовима", изјавио је Ђокић.
Додик је, како наводе извори, искористио прилику да затражи подршку Русије за референдум о статусу Републике Српске, што се дешава у контексту његовог политичког прогона и оспоравања надлежности институција БиХ.
Ђокић је посебно истакао значај чињенице да Русија управо преузима предсједавање Савјетом безбједности УН, те да је најављено да ће Дејтонски мировни споразум бити у центру пажње на сједници заказаној за 31. октобар.
"Очекујем да Савјет безбједности, под предсједавањем Русије, буде на нивоу механизма који подстиче и ствара правду – правду за све народе у БиХ, али и правду за Републику Српску, чији глас мора бити поштован", поручио је Ђокић.
Додао је да је Дејтон темељ мира и стабилности у БиХ, те да покушаји његовог разградње представљају директну пријетњу опстанку земље.
"Наши руски пријатељи јасно разумију да без Дејтона БиХ не може функционисати. То је порука коју је Додик пренио у Сочију, а која ће, увјерен сам, бити снажно артикулисана и на сједници Савјета безбједности", рекао је Ђокић, позивајући све политичке актере у БиХ да се врате дијалогу и поштовању уставног поретка дефинисаног Дејтоном.
Ђокић је истакао да ово није тренутак за подјеле, већ за реафирмацију принципа равноправности и суверености ентитета у оквиру БиХ.
"Додикова дипломатска активност у Сочију и подршка коју добија од Русије јесу доказ да Република Српска има пријатеље који разумију њену позицију и који ће се залагати за праведан међународни приступ у рјешавању кризе у БиХ", закључио је Ђокић, пише Глас.
