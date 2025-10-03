Пала цијена горива, ево колико ће новца возачи од сада морати издвајати

Извор:
Возачи у Србији ће од данас, па до 10. октобра, плаћати гориво по овим ценама.
У наредних недјељу дана литар евродизела коштаће 195 динара, док је цијена бензина 179 динара.
Ако поредимо цијене са износима од претходне недјеље, дизел је остао исти, док је бензин јефтинији за два динара.
Пад цијене нафте
Европски фјучерси гаса за октобар су се на отварању берзе ТТФ продавали по цијени од 32,420 евра за мегават-сат.
Према актуелним подацима са берзи, цијена сирове нафте је пала на 65,132 долара, а цијена нафте Брент на 69,646 долара, пише Курир.
