Logo

Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

Извор:

СРНА

03.10.2025

07:56

Коментари:

0
Снијег затрпао поједине крајеве у Србији
Фото: Танјуг/АП

Снијег је забијелио Копаоник, али и друге планинске крајеве Србије, углавном Златар, Стару планину, околину Ивањице, те узроковао бројне проблеме у саобраћају.

Мјештани села Маскова под планином Мучањ, на подручју Ивањице, принуђени да се теренским возилима пробијају до кућа.

Doktor

Здравље

Опасан вирус који напада мозак се вратио

На магистралном путу Ивањица-Сјеница дрвеће је синоћ пало на коловоз под теретом снијега. Поред тога, на путу се већ изводе радови, што је додатно отежало саобраћај.

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама, грађани су ноћас уклањали дрвеће да би се пут ослободио, а возачима се саветује максималан опрез и одлагање пута ако није неопходан.

Снијег је јуче на планинама Србије затекао многе неспремне и то на почетку октобра, а више од пола метра сњежних падавина очекују се и данас у јужним дијеловима Моравичког, Рашког и Расинског округа, у планинским дијеловима Топличког и Расинског округа и на Косову и Метохији.

снијег1

Друштво

Снијег и гране на коловозу од Сокоца до Власенице

Већ у недјељу крајем дана стиже нови облачни систем из Средње Европе који ће донијети још падавина у региону, посебно у Словенији, на сјеверу Јадрана и на западу Хрватске.

Подијели:

Тагови:

Снијег

planine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

Сцена

''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Бејби бум у Српској

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Код Сења слетјели у море, четворо погинулих

2 ч

0
Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

Свијет

Аеродром у Њемачкој хитно затворен због дронова

2 ч

0

Више из рубрике

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

Србија

Појавио се снимак пуцњаве у Београду! Група младића са шипкама излетјела из комбија

17 ч

0
Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

Србија

Вучић: Очигледно да се сви спремају за рат

18 ч

0
Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Србија

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

20 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Вјерујем у нову динамику у регионалној сарадњи

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner