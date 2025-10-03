Снијег затрпао поједине крајеве у Србији

Извор:
СРНА
03.10.2025
07:56
Снијег је забијелио Копаоник, али и друге планинске крајеве Србије, углавном Златар, Стару планину, околину Ивањице, те узроковао бројне проблеме у саобраћају.
Мјештани села Маскова под планином Мучањ, на подручју Ивањице, принуђени да се теренским возилима пробијају до кућа.
На магистралном путу Ивањица-Сјеница дрвеће је синоћ пало на коловоз под теретом снијега. Поред тога, на путу се већ изводе радови, што је додатно отежало саобраћај.
На снимцима објављеним на друштвеним мрежама, грађани су ноћас уклањали дрвеће да би се пут ослободио, а возачима се саветује максималан опрез и одлагање пута ако није неопходан.
Снијег је јуче на планинама Србије затекао многе неспремне и то на почетку октобра, а више од пола метра сњежних падавина очекују се и данас у јужним дијеловима Моравичког, Рашког и Расинског округа, у планинским дијеловима Топличког и Расинског округа и на Косову и Метохији.
Већ у недјељу крајем дана стиже нови облачни систем из Средње Европе који ће донијети још падавина у региону, посебно у Словенији, на сјеверу Јадрана и на западу Хрватске.
